بسبب اختياره هدف كريستيانو رونالدو الأفضل.. نجم تشيلسي يسخر من نيتو (فيديو)

سخر مالو غاستو، مدافع تشيلسي، من زميله بيدرو نيتو، قائلاً إن اللاعب البرتغالي لن يتمكن من الوصول إلى المنتخب الوطني إذا لم يختَر هدف الأسطورة كريستيانو رونالدو ضد يوفنتوس أفضل هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وكان تشيلسي في ألمانيا هذا الأسبوع لخوض مواجهة دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ، وقد نشر النادي محتوى من خلف الكواليس خلال السفر، وكان موضوع النقاش هذا الأسبوع هو أفضل هدف في تاريخ دوري الأبطال.

وقد اختار بيدرو نيتو الركلة المقصية المذهلة التي سجّلها كريستيانو رونالدو ضد يوفنتوس في 2018، عندما سُئل في طريقه إلى الملعب التدريبي. أما غوستو، فقد سُئل السؤال نفسه أثناء الرحلة الجوية، فاختار الفرنسي تسديدة زيدان الطائرة ضد باير ليفركوزن في 2002.

ثم مازح المدافع قائلاً إن على نيتو اختيار هدف كريستيانو رونالدو أفضل هدف، وإلا فلن يُستدعى للمنتخب الوطني.

وأضاف: "أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا؟ أنا اخترت زين الدين زيدان ضد باير ليفركوزن، تسديدته الطائرة، أما بيدرو نيتو فقال: كريستيانو رونالدو ضد يوفنتوس، لأنه إذا قال لا، فلن يكون في المنتخب!".

وفي الوقت نفسه، اختار لاعب تشيلسي الجديد أليخاندرو غارناشو هدف كريستيانو رونالدو من ركلة حرة ضد آرسنال من مسافة 40 ياردة عام 2009 أفضل هدف له، فيما اختار إستيڤاو ويليان وروبرت سانشيز هدف كاي هافيرتز الحاسم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، في حين اختار روميو لافيا رأسية ديديه دروغبا في 2012.

وكان جناح تشيلسي، بيدرو نيتو، كشف في مقابلة مع بودكاست 1 Para 1 عام 2024 أنه يعد كريستيانو رونالدو قدوته في كرة القدم، وأوضح مهاجم وولفرهامبتون السابق أنه يتابع النجم البرتغالي منذ أن كان مراهقاً، وكان يسعى لتقليد كل جانب من جوانب حياة قائد النصر.

وقال نيتو: "عندما كنت طفلاً، كنت أشاهد مقابلاته مع والديّ وأخواتي. مجرد طريقة حديثه وطريقته في أن يكون الأفضل، أن عليك دائماً أن تعتقد أنك الأفضل، لأنه إذا لم تؤمن بنفسك، فلن يؤمن بك أحد غيرك. وقد أخذت هذا المعنى حرفياً للغاية. طريقة تفكيره وطريقة عمله، أعتقد أنها نموذج يُحتذى به. إنه النموذج الأمثل".

لعب كريستيانو رونالدو إلى جانب نجم تشيلسي، بيدرو نيتو، في 15 مباراة مع المنتخب البرتغالي، كما واجه الثنائي بعضهما على أرض الملعب مرة واحدة فقط، حين التقى لاتسيو يوفنتوس في موسم 2018-2019.