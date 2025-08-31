استحضر روح كريستيانو رونالدو.. من اللاعب الذي أبهر جمهور ليفربول أمام آرسنال؟

أشادت جماهير ليفربول على منصة "إكس" بالنجم المجري دومينيك سوبوسلاي بعدما قاد الفريق للفوز على آرسنال بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد على ملعب أنفيلد.

المباراة جاءت مغلقة في شوطها الأول، حيث عانى الفريقان من قلة الحلول الهجومية.

وفي الدقيقة 60 ظن هوغو إيكيتيكي أنه افتتح التسجيل لليفربول، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب تسلل على كودي جاكبو في عملية بناء الهجمة.

اللحظة الحاسمة جاءت في الدقيقة 83 حين أطلق سوبوسلاي ركلة حرة رائعة من مسافة 30 ياردة سكنت الزاوية العليا اليسرى لمرمى آرسنال، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

سوبوسلاي يستحضر روح رونالدو

مدرب ليفربول آرني سلوت فاجأ الجميع بإشراك سوبوسلاي كظهير أيمن بديلًا عن كونور برادلي وجو غوميز، في ظل غياب جيريمي فريمبونغ للإصابة.

اللاعب المجري البالغ من العمر 24 عامًا قدم مباراة متكاملة، أظهر فيها قوة دفاعية وصلابة بدنية، ونجح في خلق فرصة محققة، والفوز بمحاولتي تدخل، وحسم ثلاث مواجهات فردية، إضافة إلى خمس استخلاصات للكرة.

أحد المشجعين كتب: "سوبو في مركز الظهير الأيمن هو القطعة المفقودة لدينا".

بينما قارن آخر تسديدته بكريستيانو رونالدو قائلاً: "دومينيك سوبوسلاي استحضر روح رونالدو. يا لها من ركلة حرة".

بهذا الانتصار رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات ليعتلي صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد آرسنال عند ست نقاط في المركز الثالث بعدما تلقى خسارته الأولى هذا الموسم.