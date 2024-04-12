زيزو يضع قدما بين أساطير الزمالك السبعة

حقق أحمد سيد "زيزو" رقما مميزا مع الزمالك بعد الفوز 3/0 على الاتحاد السكندري اليوم الخميس في الدوري المصري.

وسجل زيزو هدفين في فوز الزمالك في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ورفع زيزو رصيده إلى 75 هدفا في مسيرته مع الزمالك في جميع المسابقات.

ويحتل زيزو المركز السابع في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا وتجاوز جمال حمزة الذي سجل 74 هدفا.

ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 18 نقطة من 12 مباراة في المركز الـ12، في حين جمدت الخسارة رصيد الاتحاد عند 27 نقطة من 16 مباراة في المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والزمالك يوم 15 أبريل في الجولة العاشرة من الدوري المصري على استاد القاهرة.

ويحتاج زيزو تسجيل تسعة أهداف لمعادلة عدد أهداف حازم إمام الذي سجل 84 هدفا مع الزمالك.

ويتصدر عبد الحليم علي قائمة ترتيب هدافي الزمالك برصيد 134 هدفا في كل المسابقات.