سكولاري يعود من الاعتزال ليتولى تدريب أتلتيكو مينيرو

وافق المدرب المخضرم لويز فيليبي سكولاري على العودة من الاعتزال وتولي تدريب أتلتيكو مينيرو حتى ديسمبر 2024.

وخلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 40 عاما، تمتع سكولاري، البالغ من العمر 74 عاما، بالنجاح مع الأندية والمنتخبات، لكنه يملك سجلا بارزا في الإخفاقات.

وقاد سكولاري البرازيل للفوز بكأس العالم 2002 في اليابان، وكان أيضا مدربا للبرازيل عندما تعرضت لأكبر خسارة محرجة بنتيجة 1/7 على أرضها أمام ألمانيا في نصف نهائي كأس العالم 2014.

وقاد سكولاري البرتغال لنهائي أمم أوروبا 2004 ونصف نهائي كأس العالم 2006 ودرب تشيلسي لـ7 أشهر فقط.

وحقق سكولاري لقب الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس مع كل من جيرميو وبالميراس، والدوري الصيني الممتاز ودوري أبطال آسيا مع قوانغتشو إيفرغراند.