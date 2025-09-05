logo
سأبكي بسببكم.. لحظة مؤثرة بين ميسي وزميله في منتخب الأرجنتين (فيديو)

ليونيل ميسي مع زملائه في مباراة الأرجنتين وفنزويلاالمصدر: غيتي إيمجز
05 سبتمبر 2025، 11:08 ص

عاش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لحظات لا تنسى بعد أن قاد منتخب بلاده لفوز مثير على حساب فنزويلا بنتيجة 3-0 فجر اليوم الجمعة في الجولة السابعة عشرة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ميسي سجل هدفين وقدم مباراة رائعة وسط حضور جماهيري لافت لمتابعة النجم الأسطوري في المباراة المرجح أن تكون الأخيرة له بقميص راقصي التانغو في أرض الأرجنتين.

 ولاقى ميسي تكريماً بإذاعة مقطع فيديو قبل بدء المباراة بلحظات تاريخية له بقميص الأرجنتين ما دفعه للبكاء أثناء تدريبات الإحماء.

 وبعد المباراة، ظهر ميسي في لحظة مؤثرة وهو يتحدث مع زميله كريستيان روميرو مدافع الأرجنتين بعدما احتضنه زملاؤه بقوة.

وقال ميسي لروميرو:" ستجعلوني أبكي بسببكم" في لحظة مؤثرة نالت تفاعلاً كبيراً من جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين يتصدر ترتيب التصفيات المونديالية عن قارة أمريكا الجنوبية برصيد 38 نقطة قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.

 وضمن أبطال مونديال 2022 رسمياً المشاركة في النسخة القادمة ببطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

