الصور الأولى من زفاف شقيقة كهربا.. ورسالة مؤثرة (شاهد)

بعثة الأهلي سافرت إلى غانا لمواجهة فريق ميدياما، في المباراة المقررة، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وغاب "كهربا" عن البعثة لحضور حفل زفاف شقيقته.

ونشر "كهربا" الصور الأولى من الحفل، من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، حيث ظهر بجوار شقيقته.

ووجه "كهربا" رسالة مؤثرة إلى شقيقته قبيل الحفل، وقال فيها: "أخو العروسة، وأمي وسندي إللي طول عمرها في ضهري، وواقفة جنبي، ومسبتنيش ولا لحظة، ربنا يفرحلي قلبك يا حبيبتي، ويسعدك في حياتك الجديدة، ويجعلنا طول العمر سندًا لبعض"

وظهر "كهربا" في الصورة بجانب شقيقته قبل دقائق من زفافها.