الصور الأولى من زفاف شقيقة كهربا.. ورسالة مؤثرة (شاهد)
نشر محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم النادي الأهلي المصري، الصور الأولى من حفل زفاف شقيقته، والذي تغيب بسببه عن رحلة النادي الأهلي إلى غانا لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا.
بعثة الأهلي سافرت إلى غانا لمواجهة فريق ميدياما، في المباراة المقررة، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وغاب "كهربا" عن البعثة لحضور حفل زفاف شقيقته.
ونشر "كهربا" الصور الأولى من الحفل، من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، حيث ظهر بجوار شقيقته.
ووجه "كهربا" رسالة مؤثرة إلى شقيقته قبيل الحفل، وقال فيها: "أخو العروسة، وأمي وسندي إللي طول عمرها في ضهري، وواقفة جنبي، ومسبتنيش ولا لحظة، ربنا يفرحلي قلبك يا حبيبتي، ويسعدك في حياتك الجديدة، ويجعلنا طول العمر سندًا لبعض"
وظهر "كهربا" في الصورة بجانب شقيقته قبل دقائق من زفافها.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره ميدياما الغاني، في الـ23 من فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتعادل الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري دون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، يوم الجمعة الماضي، والمؤجل من الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وبهذا التعادل حافظ الأهلي على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في واحدة، وتعادل في 3، ولم يتلقَ أي خسارة.
ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني بـ5 نقاط، ويانج أفريكانز التنزاني في المركز الثالث بنفس الرصيد ويفصلهما فارق الأهداف، وفي المركز الأخير ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.