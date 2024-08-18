كشفت تقارير إعلامية عن وجود حالة من الغضب داخل إدارة نادي النصر السعودي، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام الهلال، مساء السبت، في نهائي السوبر السعودي.

وحقق الهلال كأس السوبر، مساء السبت، للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما حوّل تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز كبير برباعية.

وكشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن لويس كاسترو، المدير الفني، ربما لن يكون الراحل الوحيد عن الفريق، بسبب تلك الخسارة.

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وقال البكيري في تغريدته: "النصر يغلي، المدرب كاسترو ليس الرأس الوحيد الذي سيطير من الفريق، قبل انتهاء مدة الانتقالات الصيفية، يوجد كم لاعب محترف محلي وأجنبي".

ولم يوضح البكيري مقصده، أو يذكر أي أسماء لاعبين ذكرًا واضحًا، ولكن يوجد تقارير أخيرًا تحدث عن رغبة بعض اللاعبين في الرحيل أبرزهم إيميريك لابورت، الذي ارتبط اسمه بريال مدريد، وساديو ماني، الذي ارتبط اسمه بالاتحاد.

ولم يحضر كاسترو المؤتمر الصحفي الخاص بالنهائي بعد نهاية المباراة، ما أثار كثيرًا من التكهنات بقرب إقالته، وإن لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن.

وقاد المدرب البرتغالي، فريق النصر في 50 مباراة بالمسابقات جميعها، فاز بـ 35 مباراة، وخسر في 9، وتعادل في 6، وحقق لقب البطولة العربية فقط.

وحقق الهلال لقب السوبر للمرة الخامسة في تاريخه مبتعدًا عن أقرب منافسيه النصر صاحب اللقبين.

وعادل الهلال أكبر فوز له في السوبر السعودي بنتيجة 4-1 والتي حققها من قبل ضد الاتحاد.