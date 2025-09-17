نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يكتسح أتالانتا وبايرن يتخطى تشيلسي

استأنف باريس سان جيرمان مسيرته الناجحة بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي، وفرض سيطرته في المباراة الأولى للموسم الجديد بفوز مثير 4-صفر على أتالانتا في ملعب بارك دي برينس.

افتتح ماركينيوس التسجيل في أول ثلاث دقائق، وتبع ذلك أهداف من خفيتشا كفاراتسخيليا.

وأهدر برادلي باركولا ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بقليل.

وفي الشوط الثاني أحرز كل من نونو منديز والبديل ونسالو راموس الهدفين الرابع والخامس في مباراة طبق فيها باريس سان جيرمان الضغط العالي ولعب بسلاسة.

قاد المهاجم هاري كين، فريق بايرن ميونخ، للفوز على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 1-3.

تقدم بايرن عن طريق النيران الصديقة، بعد أن سجل تريفوه تشالوباه لاعب تشيلسي هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 20.

وسجل هاري كين الهدف الثاني لبايرن ميونخ من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

ونجح تشيلسي في التعافي لفترة وجيزة، فقد قلص كول بالمر الفارق بهدف بعدها بدقيقتين فقط.

لكن كين، الذي سجل بالفعل خمسة أهداف في ثلاث مباريات بالدوري الألماني حتى الآن، هز الشباك مرة أخرى بتسديدة منخفضة في الدقيقة 63 ليهدئ أعصاب أصحاب الأرض.

ثنائية تورام تقود إنتر للفوز على أياكس

سجل ماركوس تورام هدفين بضربتي رأس قاد بهما إنتر ميلان للفوز 2-صفر على مضيفه أياكس أمستردام في مستهل مشوار الفريقين في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ودخل إنتر مباراة اليوم على ملعب يوهان كرويف أرينا، ليؤكد تفوقه على مضيفه الهولندي مستفيدا من تألق الدولي الفرنسي تورام.

اخترق تورام دفاع أياكس وتلقى الكرة من ركلة ركنية نفذها هاكان شالهان أوغلو، ثم صوبها بضربة رأس في الشباك قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

وجاء هدفه الثاني بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني إثر ركنية أخرى نفذها شالهان أوغلو، وارتقى للكرة ببراعة وصوبها بضربة رأس في الشباك.