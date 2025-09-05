4 مصائب تنتظر هانز فليك في برشلونة بعد التوقف الدولي

كان من المفترض أن يكون التوقف الدولي فرصة لالتقاط الأنفاس بالنسبة للمدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، فترة لإعادة تقييم البداية القوية للموسم، وتثبيت أفكاره التكتيكية.

لكن الواقع يبدو مختلفًا تمامًا؛ فالتوقف الدولي قد يكون الهدوء الذي يسبق عاصفة من التحديات المعقدة التي تنتظر المدرب الألماني فور عودة اللاعبين، وهي تحديات لا تقتصر على الجانب الفني فحسب، بل تمتد إلى إدارة الأزمات داخل وخارج الملعب.

4 "مصائب" تحديدًا تفرض نفسها على طاولة فليك، وسيكون تعامله معها هو الاختبار الحقيقي الأول لقدرته على قيادة سفينة البارسا نحو النجاحات للموسم الثاني على التولي.

1. معضلة غياب أليخاندرو بالدي

لم يعد أليخاندرو بالدي مجرد لاعب شاب واعد، بل هو الظهير الأيسر الأساس بلا منازع وأحد أهم الأسلحة الهجومية للفريق بفضل سرعته وقدرته على الاختراق.

الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن الملاعب تمثل ضربة موجعة لفليك، الذي يعتمد بشكل كبير على الأظهرة الطائرة في أسلوبه.

لا يزال شبح غياب بالدي في فترات حاسمة من الموسم الماضي حاضرًا في أذهان الجماهير، حيث تسبب افتقاد جبهته النارية في معاناة الفريق هجوميًا، ويرى الكثيرون أن غيابه كان أحد أسباب الخسارة أمام إنتر ميلان، ومغادرة دوري الأبطال آنذاك.

الآن، يواجه فليك نفس المعضلة: كيفية تعويض لاعب لا يملك بديلاً بنفس الجودة والخصائص، وهو تحدٍ سيجبره إما على تغيير أسلوبه أو الثقة ببديل قد لا يكون على قدر المسؤولية.

2. هزة تعثر "فاييكانو" وفقدان الصدارة

قبل التوقف الدولي مباشرة، تلقى مشروع فليك أول صدمة حقيقية في الموسم الجديد بالتعادل المخيب للآمال مع رايو فاييكانو.

لم تكن المشكلة في خسارة نقطتين فقط، بل في الأداء الباهت الذي أعاد الشكوك حول قدرة الفريق على التعامل مع الفرق المنظمة دفاعيًا.

هذا التعثر أفقد الفريق الصدارة، والضغط الآن تضاعف، فبعد العودة من التوقف، لن يكون هناك أي هامش للخطأ، وأي تعثر جديد سيفتح الباب أمام انتقادات واسعة، ويضع الفريق تحت ضغط نفسي هائل في مرحلة مبكرة من الموسم.

3. أزمة لامين يامال النفسية

يعتبر لامين يامال "جوهرة" برشلونة وأهم مواهبها، لكن مستواه شهد تراجعًا ملحوظًا في آخر مباراتين، حيث بدا أقل حدة وتأثيرًا. التحدي الأكبر لفليك هنا ليس فنيًا، بل نفسي. فاللاعب الشاب يمر بفترة شخصية صعبة، حيث تناقلت وسائل الإعلام أنباء انفصاله عن صديقته المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول بعد أيام قليلة فقط من بدء علاقتهما.

بالنسبة لشاب في مثل عمره، يعيش تحت ضغط إعلامي وجماهيري هائل، يمكن لمثل هذه الأمور الشخصية أن تؤثر بشكل مباشر على تركيزه وأدائه في الملعب. مهمة فليك الآن هي احتواء اللاعب، وحمايته من الضغوط، ومساعدته على استعادة توازنه النفسي قبل الفني، وهي مهمة تتطلب حكمة الأب قبل صرامة المدرب.

أخبار ذات علاقة القصة الحقيقية.. مفاجآت مدوية في أزمة خيانة نيكي نيكول ليامال

4. غضب غرفة الملابس من تصريحات "الأنانية"

المصيبة الأكبر هي تلك التي صنعها فليك بنفسه.. فبعد الأداء المحبط أمام رايو فاييكانو، خرج المدرب الألماني بتصريحات قوية انتقد فيها "أنانية" بعض اللاعبين في اتخاذ القرارات بالثلث الأخير من الملعب.

بحسب تقارير صحفية، أثارت هذه التصريحات العلنية غضبًا واستياءً بين اللاعبين الكبار في غرفة الملابس، الذين شعروا أن المدرب كسر قاعدة "ما يحدث في الداخل يبقى في الداخل".

أخبار ذات علاقة لامين يامال "يفجر" مخاوف برشلونة ومنتخب إسبانيا

هذا الشرخ المبكر بين المدرب ولاعبيه هو قنبلة موقوتة. فليك الآن مطالب بمعالجة الموقف بحذر، وإعادة بناء جسور الثقة التي اهتزت، وإلا سيجد نفسه في صراع داخلي قد يكلفه وظيفته، تمامًا كما حدث مع مدربين كبار قبله.