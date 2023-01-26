الفيفا: الأندية الإنجليزية أنفقت أكثر من ملياري دولار على الانتقالات في 2022

كشف تقرير للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخاص بالانتقالات على مستوى العالم اليوم الخميس عن إنفاق الأندية الإنجليزية أكثر من ملياري دولار على صفقات جديدة في 2022 لأول مرة مع وصول عدد الانتقالات الدولية للاعبين من الرجال والسيدات لأرقام قياسية.

وكان هناك 20209 صفقات انتقال دولية في منافسات الرجال في 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.6% مقارنة بحصيلة عام 2021 ليتجاوز انتقالات عام 2019 قبل جائحة كوفيد-19.