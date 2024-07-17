من أجل غوارديولا.. خطة جديدة بشأن مدرب منتخب إنجلترا

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يضع في حساباته خطة جديدة لانتظار بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الحالي، الذي يسعى الاتحاد لأن يكون خليفة غاريث ساوثغيت في قيادة منتخب إنجلترا.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد ساوثغيت مع منتخب إنجلترا في ديسمبر المقبل، ولكنه أعلن رحيله، يوم الثلاثاء، بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، مساء الأحد، أمام إسبانيا.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يدرس تعيين مدرب مؤقت لخلافة ساوثغيت، من أجل محاولة إقناع غوارديولا بتدريب منتخب إنجلترا بعد رحيله عن مانشستر سيتي في 2025.

وينتهي العقد الحالي لغوارديولا مع بطل الدوري الإنجليزي نهاية الموسم المقبل، وترغب الإدارة في تمديد إقامته لما بعد ذلك، ولكن لا يوجد اتفاق رسمي، حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة، أنه على الرغم من أن مسألة الانتظار لا تمثل الخيار الأول بالنسبة للاتحاد الإنجليزي، بيد أن غوارديولا يعد مدربًا مميزًا ومن ثم قد يفكرون في أمر انتظاره إذا كانت هناك أي فرصة للظفر بخدماته.

وأشار التقرير: "تتمثل الأولوية لدى الاتحاد الإنجليزي في إيجاد مدرب يفهم ثقافة منتخب (الأسود الثلاثة)، التي يتناسب معها غوارديولا بعدما أمضى 8 سنوات في إنجلترا رفقة مانشستر سيتي".

ويتجه الاتحاد الإنجليزي حاليًا لتعيين مدرب مؤقت في انتظار غوارديولا، ويعد أبرز المرشحين لها هو، لي كارسلي المدير الفني لمنتخب إنجلترا تحت 21 عامًا.

ولن تبدأ التصفيات الخاصة بالتأهل إلى منافسات كأس العالم 2026 حتى أواخر مارس، ومن ثم سيكون هناك متسع من الوقت أمام الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن ساوثغيت قاد إنجلترا في 102 مباراة، فاز في 64 منها، وتعادل في 20، فيما خسر 18.