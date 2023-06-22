تزكية فهد بن نافل رئيسا لنادي الهلال
فهد بن نافل تولى رئاسة الهلال في يونيو 2019
أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، تزكية قائمة فهد بن نافل كأول مجلس لإدارة مؤسسة الهلال غير الربحية.
وأعلن الهلال، عبر موقع "تويتر"، تزكية قائمة فهد بن نافل أول مجلس لإدارة مؤسسة الهلال غير الربحية.
وتبدأ غدا الجمعة 23 يونيو مرحلة الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، على أن يعلن يوم الإثنين عن مجالس إدارات الأندية.
وشملت القائمة النهائية رئاسة فهد بن نافل، وسليمان الهتلان نائبا للرئيس، وعضوية سلمان التويجري وفيصل الغشيان وحمد المالك.
وتولى فهد بن نافل رئاسة الهلال في يونيو 2019.
وخسر الهلال نهائي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، واحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، وفاز بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الوحدة في النهائي.