تزكية فهد بن نافل رئيسا لنادي الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، تزكية قائمة فهد بن نافل كأول مجلس لإدارة مؤسسة الهلال غير الربحية.

وأعلن الهلال، عبر موقع "تويتر"، تزكية قائمة فهد بن نافل أول مجلس لإدارة مؤسسة الهلال غير الربحية.

وتبدأ غدا الجمعة 23 يونيو مرحلة الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، على أن يعلن يوم الإثنين عن مجالس إدارات الأندية.