يقص منتخب مصر الأولمبي شريط مشاركته في أولمبياد باريس 2024، مساء الأربعاء، بمواجهة قوية أمام نظيره جمهورية الدومينيكان، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى 9 أغسطس المقبل.

وشارك المنتخب المصري الأولمبي في 12 نسخة ماضية من المنافسات الأولمبية لكرة القدم، خاض خلالها 36 مباراة حقق الفوز 11 مرة، وتعادل 5 مرات، بينما تلقى 20 هزيمة.

وتقام المباراة على ملعب "لا بوغوار" معقل فريق نانت الفرنسي، وهو الملعب الذي سيخوض عليه المنتخب الأولمبي المصري مبارياته جميعها، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجانبه، إسبانيا وأوزباكستان والدومينيكان.

وتأهل منتخب مصر إلى الأولمبياد، بعدما حقق المركز الثاني في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب العام الماضي، بعد الخسارة من أصحاب الأرض (1-2) في النهائي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناتي "beIN Sports HD 1" والرياضية المغربية التي أعلنت حصولها على حقوق بث المباريات فضائيا.