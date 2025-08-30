الفريق بعيد عن المنافسة.. أسطورة الأهلي يصدم جمهور الزمالك (فيديو)

مستشفى الشفاء في غزة: وفاة الطفلة الرضيعة رانيا غبن بسبب سوء التغذية ونقص العلاج
وجه سيد معوض أسطورة النادي الأهلي، صدمة إلى جماهير الزمالك، بعد أن تحدث عن فرص تتويج الفريق الأبيض ببطولة الدوري المصري.
نادي الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري، بعد مرور 4 جولات، برصيد 10 نقاط جمعها من خلال 3 انتصارات وتعادل واحد.
ومن المقرر أن يواجه فريق وادي دجلة غداً الأحد في الجولة الخامسة من المسابقة.
استبعد معوض، منافسة فريق الزمالك للقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مُعتبراً أن "المارد الأحمر" هو المرشح الأقوى للتتويج، على الرغم من الصدارة الحالية للفريق الأبيض.
جاءت تصريحات معوض خلال استضافته في قناة "MBC مصر"، إذ اعترف بالأداء الجيد للزمالك في بداية الموسم، لكنه شكك في قدرة الفريق على الحفاظ على استمراريته حتى نهاية المسابقة.
وقال معوض: "الزمالك بدأ الدوري بشكل جيد، وأداؤه مقبول، لكن بصراحة من الصعب جداً أن يفوز باللقب".
وأضاف: "البطولة تحتاج إلى استمرارية وتطلب فريقاً يمتلك عدداً كبيراً من اللاعبين المتقاربين في المستوى"، معتبراً أن الأهلي يمتلك هذه المقومات بشكل أكبر.
ورداً على هذه التصريحات، تدخل نجم الزمالك السابق، جمال عبدالحميد، محذراً معوض من عواقب كلماته، ومؤكداً على أن الزمالك سيكون منافساً رئيسياً على اللقب، قائلاً: "بلاش التصريح ده يا سيد.. سيتم تسجيله لك.. الزمالك سينافس على الدوري هذا الموسم".