كأس أمم أفريقيا.. بلماضي يتجنب خطأ 2021 مبكرًا

يسعى جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، إلى تصحيح أخطاء النسخة الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية عندما يشارك في نسخة 2023 في ساحل العاج.

وكان المنتخب الجزائري مرشحا للفوز باللقب في النسخة الأخيرة، لكن "ثعالب الصحراء" ودع من الدور الأول، وحصد نقطة واحدة بالتعادل مع سيراليون، قبل أن يخسر أمام غينيا الاستوائية وساحل العاج.

وفي محاولة منه لتخفيف الضغوط عن لاعبيه لم يرشح بلماضي منتخب بلاده للفوز بكأس أفريقيا 2023، مرشحا منتخبات تونس والمغرب ومصر من المنتخبات العربية، وهو عكس ما حدث عندما رشح منتخب بلاده للفوز بالنسخة الأخيرة.

لكن متابعين يرون أن الهدف غير المعلن للجزائر هو العودة لمنصات التتويج تعويضا عن الخروج المبكر في نسخة 2021، وفشل التأهل لكأس العالم 2022.