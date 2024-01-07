كأس أمم أفريقيا.. بلماضي يتجنب خطأ 2021 مبكرًا
يسعى جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، إلى تصحيح أخطاء النسخة الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية عندما يشارك في نسخة 2023 في ساحل العاج.
وكان المنتخب الجزائري مرشحا للفوز باللقب في النسخة الأخيرة، لكن "ثعالب الصحراء" ودع من الدور الأول، وحصد نقطة واحدة بالتعادل مع سيراليون، قبل أن يخسر أمام غينيا الاستوائية وساحل العاج.
وفي محاولة منه لتخفيف الضغوط عن لاعبيه لم يرشح بلماضي منتخب بلاده للفوز بكأس أفريقيا 2023، مرشحا منتخبات تونس والمغرب ومصر من المنتخبات العربية، وهو عكس ما حدث عندما رشح منتخب بلاده للفوز بالنسخة الأخيرة.
لكن متابعين يرون أن الهدف غير المعلن للجزائر هو العودة لمنصات التتويج تعويضا عن الخروج المبكر في نسخة 2021، وفشل التأهل لكأس العالم 2022.
ولم يخسر المنتخب الجزائري في 10 مباريات في 2023، وحقق الفوز 7 مرات وتعادل 3 مرات.
لكن هذه الأرقام قد تكون خداعة، فمنتخب الجزائر لم يخسر في 34 مباراة عندما بدأ مشواره في كأس أفريقيا 2021، وكان على بعد ثلاث مباريات من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم إيطاليا، قبل الخسارة أمام غينيا الاستوائية.
ولم يسبق لمنتخب الجزائر الفوز بكأس أفريقيا بعيدا عن شمال أفريقيا، وحقق أول ألقابه في 1990 على أرضه، وانتظر 29 عاما حتى فاز باللقب الثاني في مصر عام 2019.
ويلعب منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة مع أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.
ويقود رياض محرز الجزائر في ساحل العاج، ويأمل رفع الكأس للمرة الثانية بعد أشهر من تحقيق الثلاثية مع مانشستر سيتي.
وساهم محرز في 15 هدفا خلال 19 مباراة مع الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، ويستهدف مواصلة تألقه.
ويفتقد المنتخب الجزائري جهود المهاجم أمين غويري في كأس أفريقيا بسبب الإصابة.
وتترقب الجماهير الجزائرية النجم الصاعد محمد أمين عمورة، البالغ من العمر 23 عاما، الذي يتألق مع يونيون سان جيلواز.
وسجل أمين عمورة 13 هدفا خلال 15 مباراة في الدوري البلجيكي، بالإضافة لهدفين خلال ست مباريات في الدوري الأوروبي، كما سجل خمسة أهداف دولية خلال 19 مباراة، لكنه سيغيب أمام أنغولا للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.
ويلعب منتخب الجزائر مع بوروندي يوم الثلاثاء، قبل أن يستهل مشواره في كأس أفريقيا بمواجهة أنغولا يوم 15 يناير، ثم بوركينا فاسو يوم 20 يناير، ثم موريتانيا يوم 23 يناير.