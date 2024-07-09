أسطورة منتخب ألمانيا يختار بديلا عن توني كروس في تشكيلة منتخب بلاده

كشف أسطورة منتخب ألمانيا وبطل العالم 1990 لوثار ماتيوس عن موقفه من الجدل الدائر في أوساط الكرة الألمانية، بعد اعتزال النجم توني كروس كرة القدم بشكل نهائي عقب خروج المانشافت من أمم أوروبا 2024.

وقال لوثار ماتيوس، إن "كروس لاعب رائع وسيكون اعتزاله خسارة فادحة لمنتخب ألمانيا الذي يبحث عن استرجاع هيبته الكروية الضائعة، لكن خيارات إيجاد بديل عنه تبدو محدودة، وقد ينجح أحدها في تعويض كروس على الوجه الأكمل في تشكيلة ألمانيا". وفق قوله.

وودع المنتخب الألماني سباق يورو 2024 من الدور ربع النهائي بخسارته الدراماتيكية أمام إسبانيا (2 ـ 1) السبت الماضي بعد الشوطين الإضافيين.

وبخصوص المعوض الذي يراه الخيار الأمثل مكان توني كروس، قال أسطورة ألمانيا وبايرن ميونخ: "هناك لاعب واحد يمكنه أن يعوض كروس في تشكيلة ألمانيا ويؤدي الدور على الوجه الأحسن، هو جوشوا كيميتش، بالنسبة لي كان أفضل لاعب في مركز الظهير الأيمن أمام إسبانيا، لكننا سنكون أكثر قيمة في خط الوسط بوجوده".

وقال ماتيوس قائد ألمانيا في تتويجها بلقب كأس العالم 1990إن منتخب بلاده قدم بطولة جيدة لكن ليست استثنائية، مضيفا أنه كان يرى هذه المجموعة قادرة على بلوغ نصف النهائي على الأقل.

وأعلن توني كروس اعتزاله رسميا كرة القدم عن عمر 34 عاما بعد مسيرة حافلة بالألقاب مع فريقي بايرن ميونخ وريال مدريد.

وتوج كروس مع منتخب المانشافت بلقب كأس العالم 2014 بعد الفوز في النهائي على الأرجنتين (1 ـ0) بعد تمديد الوقت.