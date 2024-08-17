كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب إدارة نادي الهلال السعودي من ضم البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو، نجم بورتو البرتغالي، خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن كونسيساو، الذي يلعب بجانب كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال، قد يكون في طريقه للانضمام إلى الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن مسؤولي النادي السعودي توصلوا إلى اتفاق كامل مع فرانسيسكو وبورتو لانتقال اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.

ويلعب كونسيساو على الجناحين الأيمن والأيسر في الرفيق البرتغالي، وقدومه سيمنح العديد من الحلول للفريق، خاصة في ظل عدم تعافي البرازيلي نيمار بعد من الإصابة، ورحيل زميله ميشايل ديلغادو عن الفريق بعد نهائي كأس السوبر السعودي.

ولا يعد الفريق العاصمي المهتم الوحيد بالتعاقد مع كونسيساو، الذي يملك عقدًا مع بورتو حتى 2029، هذا الصيف، إذ إن الدولي البرتغالي موجود على رادار نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويستعد الهلال بقيادة خورخي جيسوس لمواجهة النصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2024، مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.