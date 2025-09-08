كريستيانو رونالدو يطارد رقما قياسيا تاريخيا أمام المجر

كتب – نور الدين ميفراني

يبحث الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو عن رقم قياسي جديد حين يقود منتخب البرتغال، مساء الثلاثاء، لمواجهة المجر في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسجل قائد النصر السعودي هدفين خلال الفوز على أرمينيا 5-0 في الجولة الأولى ليتجاوز غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في عدد الأهداف بتصفيات كأس العالم ويقترب من الصدارة.

ورفع رونالدو عدد أهدافه في تصفيات كأس العالم إلى 38 هدفا، وأصبح على بعد هدف من المتصدر كارلوس رويز، الهداف التاريخي لمنتخب غواتيمالا.

ويحتاج قائد منتخب البرتغال لهدفين لتحقيق رقم قياسي جديد ويصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم وبإمكانه تحقيقه بداية من مباراة المجر.

ويتبقى لمنتخب البرتغال 5 مباريات في تصفيات كأس العالم 2026 الخاص بقارة أوروبا.

كما وصل نجم النصر السعودي إلى 1200 مساهمة في مشواره في كرة القدم، حيث سجل 942 هدفا وقدم 258 تمريرة حاسمة، وما زال يسعى لتحقيق أحلامه التتويج بكأس العالم وتسجيل 1000 هدف رسمي وقيادة فريقه السعودي للقب رسمي.