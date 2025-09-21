سيقدم عرضا جنونيا.. مانشستر يونايتد ينقض على نجم ريال مدريد

كتب – نور الدين ميفراني

ذكرت تقارير إعلامية أن مانشستر يونايتد يضع النجم الأوروغوياني فيدي فالفيردي هدفًا في سوق الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط وسط الفريق.

ويعتبر لاعب وسط منتخب الأوروغواي والقائد الثاني لريال مدريد هدفًا لإدارة الفريق الإنجليزي لإعادة بناء خط الوسط في ظل فشل عدة لاعبين ومنهم خريج أكاديمية الفريق كوبي ماينو، الذي لا يحصل على دقائق للعب تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم.

وحسب موقع "Fichajes" يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض لريال مدريد بمبلغ 100 مليون يورو للتخلي عن نجم وسطه، فيما ذكرت تقارير أخرى أن الفريق الإنجليزي مستعد لمنح الفريق الإسباني لاعبه الشاب كوبي ماينو أيضًا ضمن الصفقة.

ويعتبر فيدي فالفيردي، البالغ 27 عامًا، قطعة أساسية في تشكيلة ريال مدريد والقائد الثاني خلف داني كارفخال ولاعبًا لا يمس لدى المدرب الإسباني تشابي ألونسو، كما أنه متعدد المراكز يلعب في الدفاع وخط الوسط والجناح.

وتعاقد ريال مدريد مع لاعب الوسط الأوروغوياني في 2016 قادمًا من بينارول مقابل 5 ملايين يورو ولعب للفريق الثاني ومعارًا لمدة موسم برفقة ديبورتيفو لاكورنيا، قبل أن يلتحق بالفريق الأول في 2018.

وتوج فالفيردي برفقة ريال مدريد بـ14 لقبًا منها لقبان في دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب في الدوري الإسباني وشارك في 328 مباراة سجل خلالها 32 هدفًا وقدم 32 تمريرة حاسمة.