تحول مفاجئ في موقف ريال مدريد تجاه غولر

كشف موقع "ريليفو" عن تحول مفاجئ في موقف ريال مدريد تجاه لاعبه التركي أردا غولر.

وانتقل غولر لريال مدريد الصيف الماضي قادما من فنربخشة، لكنه شارك 89 دقيقة موزعة على 4 مباريات، بعدما أثرت عليه الإصابات التي تعرض لها.

وكان ريال مدريد يرفض إعارة غولر ويثق في تطور اللاعب، لكن يبدو أن موقف ريال مدريد تغير.

وبحسب موقع "ريليفو"، فإن مشاركة غولر في 89 دقيقة فقط في أول سبعة أشهر له مع ريال مدريد لا تقلق قادة الفريق أو الجهاز الفني؛ لأنهم يعتبرون أن اللاعب مشروع للمستقبل.