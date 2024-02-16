تحول مفاجئ في موقف ريال مدريد تجاه غولر
كشف موقع "ريليفو" عن تحول مفاجئ في موقف ريال مدريد تجاه لاعبه التركي أردا غولر.
وانتقل غولر لريال مدريد الصيف الماضي قادما من فنربخشة، لكنه شارك 89 دقيقة موزعة على 4 مباريات، بعدما أثرت عليه الإصابات التي تعرض لها.
وكان ريال مدريد يرفض إعارة غولر ويثق في تطور اللاعب، لكن يبدو أن موقف ريال مدريد تغير.
وبحسب موقع "ريليفو"، فإن مشاركة غولر في 89 دقيقة فقط في أول سبعة أشهر له مع ريال مدريد لا تقلق قادة الفريق أو الجهاز الفني؛ لأنهم يعتبرون أن اللاعب مشروع للمستقبل.
ووقع غولر البالغ من العمر 18 عاما مع ريال مدريد عقدا حتى عام 2029، وذكر الموقع أنه جاء من كرة قدم مختلفة تمامًا وكان بحاجة إلى فترة للتكيف.
ومع ذلك، كشف الموقع أنه تم فتح نقاش داخلي حول الخطوات التالية التي يجب اتباعها مع غولر.
وأشار "ريليفو" إلى أنه مر وقت كافٍ لاستخلاص النتائج، ويُعتقد أن اللاعب يفتقر إلى النقطة البدنية اللازمة لمواكبة الوتيرة المفروضة في المباريات.
ويتألق غولر بشكل يومي في تدريبات ريال مدريد، حيث تكون أغلب التدريبات بالكرة وفي مساحات صغيرة، لكن في المباريات الأمر مختلف.
وأفاد الموقع بأن الخطوة التالية لريال مدريد مع غولر منحه "جرعة" من الرياضة والصبر كما حدث مع رودريغو، أو إعارة اللاعب التركي للحصول على الاستمرارية كما حدث مع إبراهيم دياز.
وفي كلتا الحالتين كانت النتيجة متطابقة؛ فرودريغو ودياز مهمان في ريال مدريد بعد فترة من التكيف.
وأكد الموقع أنه من الضروري، عند اختيار الحل الثاني، ألا يعتبره أردا غولر بمثابة خطوة إلى الوراء، بل صيغة لمواصلة تقدمه.
وعلاوة على ذلك، سيتم اختيار هذا الطريق فقط في حال وجود فريق يقنع جميع الأطراف، حيث يحصل اللاعب على دقائق للعب، وأن يكون لدى النادي أسلوب لعب جذاب، مع وجود مساحة للاعبي خط الوسط.