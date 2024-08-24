شهدت العلاقة بين نادي برشلونة والنجم الإسباني المثير للجدل خلال الصائفة الجارية، نيكو ويليامز فصلا جديدا وذلك خلال مباراة الفريق الكتالوني أمام اتلتيك بيلباو اليوم السبت لحساب الجولة الثانية من منافسات "الليغا".

واكتست مباراة برشلونة وبيلباو أهمية قصوى ومتابعة كبيرة من قبل مشجعي الفريق الكتالوني، لا فقط لتأثيرها وانعكاساتها على ترتيب الفريق ومراهنته على لقب الليغا للموسم الجاري، وإنما أيضا لكونها ستشهد في الطرف الآخر مشاركة نجم أتلتيك بيلباو نيكو ويليامز، الذي كان هدف البارسا الأول في الميركاتو الصيفي.

ورفض نيكو ويليامز الانتقال لبرشلونة، مفضلا البقاء في بيلباو على الأقل لموسم إضافي فيما ينتهي عقده في يونيو 2027.

ورغم أن عقده كان يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 58 مليون يورو، أبدى رئيس برشلونة خوان لابورتا دفعها، إلا أن صفقة انتقال بطل يورو 2024 فشلت بعد قرار ويليامز وإدارة بيلباو رفض عرض الفريق الكتالوني.

وقبل المباراة التي خسرها أتلتيك بيلباو أمام برشلونة اليوم السبت، في ملعب لويس كومباني، بنتيجة (2 ـ 1) استقبلت جماهير البارسا نيكو ويليامز بهتافات الاستهجان بسبب ما حصل على امتداد شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري بين فريقها ولاعب بيلباو.

وأثناء دخول اللاعبين إلى ملعب المباراة لإجراء عمليات الإحماء قبل البداية، هاجم مشجعو برشلونة النجم البالغ من العمر 21 عاما فيما بدا أنهم لا يزالون ساخطون على موقفهم برفض الدفاع عن ألوان فريقهم.

وتواصلت صافرات الاستهجان طيلة المباراة، إذ عملت جماهير البارسا على تشتيت تركيز ويليامز ومهاجمته كلما لمس الكرة.

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ومنذ تألقه في كأس أمم أوروبا 2024، ومساهمته في تتويج إسبانيا باللقب، كان ويليامز، نجم بيلباو هدف تعاقدات برشلونة الذي وضع أموالا طائلة أمام بطل أوروبا ووافق على دفع قيمة الشرط الجزائي قبل أن يصطدم بموقف رافض من اللاعب لمغادرة فريقه.

يشار إلى أن نيكو ويليامز يرتبط بعقد مع أتلتيك بيلباو حتى يونيو 2027، وخاض معه 103 مباراة سجل فيها 11 هدفا في كل المسابقات، بينما خاض 20 مباراة مع المنتخب الإسباني أحرز فيها 4 أهداف وتوج بكأس أمم أوروبا "يورو 2024".