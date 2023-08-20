اضطر إلى الخروج.. الإصابة تضرب كالفيرت مجددا بعد اصطدامه بإيمانويل مارتينيز (صور)

اضطر دومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون لمغادرة مباراة فريقه مع أستون فيلا؛ بسبب إصابة في الرأس، بعد كرة مشتركة مع إيمانويل مارتينيز حارس أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

ودخل كالفيرت في كرة مشتركة مع مارتينيز في وقت مبكر من المباراة التي تقام على ملعب فيلا بارك في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحاول كالفيرت اللعب بعد تلقي العلاج في الدقيقة 11، لكن تم استبداله لاحقًا وشارك مكانه أرنوت دانغوما في الدقيقة 38، بعدما تم التأكد من أن كالفيرت لا ينبغي أن يستمر في اللعب.