اضطر إلى الخروج.. الإصابة تضرب كالفيرت مجددا بعد اصطدامه بإيمانويل مارتينيز (صور)
اضطر دومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون لمغادرة مباراة فريقه مع أستون فيلا؛ بسبب إصابة في الرأس، بعد كرة مشتركة مع إيمانويل مارتينيز حارس أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.
ودخل كالفيرت في كرة مشتركة مع مارتينيز في وقت مبكر من المباراة التي تقام على ملعب فيلا بارك في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحاول كالفيرت اللعب بعد تلقي العلاج في الدقيقة 11، لكن تم استبداله لاحقًا وشارك مكانه أرنوت دانغوما في الدقيقة 38، بعدما تم التأكد من أن كالفيرت لا ينبغي أن يستمر في اللعب.
وابتلي كالفيرت بالإصابات التي منعته من اللعب عددا كبيرا من المباريات الموسم الماضي؛ بسبب إصابات في الركبة والقدم.
وغاب نجم إيفرتون عن الخسارة الأسبوع الماضي أمام فولهام بسبب لياقته البدنية.
وتم منح كالفيرت لوين فرصة اللعب منذ البداية أمام أستون فيلا، لكنه تعرض لإصابة جديدة وهذه المرة في الوجه.
وتشير النتيجة إلى تأخر إيفرتون 0/3، حيث سجل لأستون فيلا جون ماكجين ودوغلاس لويز من ضربة جزاء وليون بايلي.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن كالفيرت لعب الموسم الماضي 18 مباراة فقط سجل فيها هدفا وصنع هدفين؛ وذلك بسبب الإصابة في الركبة.
وكذلك الحال لعب كالفيرت 18 مباراة فقط موسم 2021/2022؛ بسبب الإصابة في القدم.