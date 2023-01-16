أهداف مباراة العراق وقطر (فيديو)
الفائز من هذه المباراة سيلعب في النهائي مع الفائز من مباراة البحرين وعمان التي تقام لاحقًا..
تقدم منتخب العراق على منافسه منتخب قطر في المباراة التي تجمع المنتخبين في نصف نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 25)، اليوم الإثنين.
ووضع إبراهيم بايش العراق في المقدمة في الدقيقة 19 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا كرة عادت من مشعل برشم حارس قطر.
وتعادل منتخب قطر عبر لاعبه عمرو عبدالفتاح علي سراج في الدقيقة 28 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من جلال حسن حاجم حارس العراق في إبعاد الكرة بشكل صحيح.
وتقدم منتخب العراق مجددًا وهذه المرة بتوقيع أيمن حسين في الدقيقة 43 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء (تغير اتجاهها ) بعد خطأ دفاعي جديد من قطر.
والفائز من هذه المباراة سيلعب في النهائي مع الفائز من مباراة البحرين وعمان التي تقام في وقت لاحق.