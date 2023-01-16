أهداف مباراة العراق وقطر (فيديو)

وتعادل منتخب قطر عبر لاعبه عمرو عبدالفتاح علي سراج في الدقيقة 28 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من جلال حسن حاجم حارس العراق في إبعاد الكرة بشكل صحيح.

وتقدم منتخب العراق مجددًا وهذه المرة بتوقيع أيمن حسين في الدقيقة 43 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء (تغير اتجاهها ) بعد خطأ دفاعي جديد من قطر.

والفائز من هذه المباراة سيلعب في النهائي مع الفائز من مباراة البحرين وعمان التي تقام في وقت لاحق.