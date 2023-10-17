منتخب باكستان يحقق إنجازًا تاريخيا في التصفيات الآسيوية

تأهلت باكستان، للمرة الأولى في تاريخها، إلى الدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، اليوم الثلاثاء، بعد فوزها 1-صفر على كمبوديا، ليتقدم الفريق الذي يدربه ستيفن قسطنطين نحو المرحلة التالية.

وبهذا التأهل، أكمل منتخب باكستان فرق المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه كلًا من: السعودية، والأردن، وطاجيكستان.