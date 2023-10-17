منتخب باكستان يحقق إنجازًا تاريخيا في التصفيات الآسيوية
تأهلت باكستان، للمرة الأولى في تاريخها، إلى الدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، اليوم الثلاثاء، بعد فوزها 1-صفر على كمبوديا، ليتقدم الفريق الذي يدربه ستيفن قسطنطين نحو المرحلة التالية.
وبهذا التأهل، أكمل منتخب باكستان فرق المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه كلًا من: السعودية، والأردن، وطاجيكستان.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين سلبيًا، يوم الخميس الماضي، لتتأهل باكستان إلى الدور الثاني بعدما تفوقت بواقع 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكن منتخب باكستان من تسجيل هدف الفوز عبر هارون حميد في الدقيقة 68.
ويعدّ هذا التأهل إنجازًا لمنتخب باكستان، إذ إنه أول تأهل يحققه منذ 3 عقود من المحاولات، حيث خرج من التصفيات الأولية في 1990 و1994 و1998 و2002، فيما لم يشارك في تصفيات 2006، قبل أن يواصل مسلسل الخروج المبكر من الدور الأول في تصفيات 2010 و2014 و2018 و2022.
وكانت هذه المباراة الأولى التي يخوضها منتخب باكستان على أرضه منذ 8 سنوات.
وسيلاقي المنتخب السعودي نظيره الباكستاني في أولى جولات المجموعة يوم 16 نوفمبر المقبل.