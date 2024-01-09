وكيل كفاراتسخيليا يتحدث عن إمكانية انتقاله للدوري السعودي

أثار ماموكا جوجيلي، وكيل أعمال خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي الإيطالي، الجدل بشأن الحديث عن مستقبل اللاعب وإمكانية انتقاله للدوري السعودي قريبا، في الوقت الذي توقع فيه رحيل زميله النيجيري أوسيمين إلى دوري روشن.

كفاراتسخيليا من مشجعي ريال مدريد، وهو ما أعلنه والده واللاعب نفسه في وقت سابق خلال تصريحات أدلى بها.

وقال ماموكا في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو": "أوسيمين جدد عقده مع نابولي، لكن هل تعتقد بـأنه سيبقى في نابولي طوال حياته؟ هذا لـن يحدث، بل سأخبرك مقدمًا في رأيي اللاعب النيجيري سينتقل إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل".