وكيل كفاراتسخيليا يتحدث عن إمكانية انتقاله للدوري السعودي
أثار ماموكا جوجيلي، وكيل أعمال خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي الإيطالي، الجدل بشأن الحديث عن مستقبل اللاعب وإمكانية انتقاله للدوري السعودي قريبا، في الوقت الذي توقع فيه رحيل زميله النيجيري أوسيمين إلى دوري روشن.
كفاراتسخيليا من مشجعي ريال مدريد، وهو ما أعلنه والده واللاعب نفسه في وقت سابق خلال تصريحات أدلى بها.
وقال ماموكا في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو": "أوسيمين جدد عقده مع نابولي، لكن هل تعتقد بـأنه سيبقى في نابولي طوال حياته؟ هذا لـن يحدث، بل سأخبرك مقدمًا في رأيي اللاعب النيجيري سينتقل إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل".
وانتقل للحديث عن اللاعب الجورجي كفاراتسخيليا، مشددا: "لكن خفيتشا لـن ينتقل إلى الدوري السعودي، حتى لو عُرض عليه مليار يورو راتب سنوي، كفارا سيلعب وسيختار ما بين ريال مدريد أو بايرن ميونخ أو مانشستر سيتي أو برشلونة، هو لديه أهداف أخرى وتفكير مختلف، بالتأكيد يريد النجاح وهو ناجح بـالفعل".
وتابع: "لقد أجريت اتصالات بالفعل مع العديد من الأندية، لكن هل سيسمح له دي لورنتيس، رئيس نابولي، بالرحيل؟ في الوقت الحالي يوجد عقد مع النادي، اهتمام برشلونة وريال مدريد أمر طبيعي، كل شيء سيحدث في الوقت المناسب، لا يزال الوقت مبكرًا، أيضًا لأن خفيتشا لاعب استثنائي، وهو من بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم. لن يرفض أي فريق فكرة وجوده معهم".
وتألق كفاراتسخيليا مع نابولي في موسمه الأول، حيث سجل الجناح 14 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة في 43 مباراة في جميع المسابقات، وتوج بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.
ويحتل نابولي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، برصيد 28 نقطة.