حاول إسقاطه.. إشتباك بين كريستيانو رونالدو ومدافع أستون فيلا (فيديو)

اشتبك كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مينغز مدافع أستون فيلا خلال مباراة الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر مدافع أستون فيلا يحاول إسقاط رونالدو خلال مراقبته داخل منطقة الجزاء ما أدخل رونالدو في نوبة غضب.

وشهدت المباراة أكثر من اشتباك بين الثنائي حيث توترت الأجواء تماما بين الطرفين.

ويتقدم أستون فيلا على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف واحد في أول مباراة يقودها المدرب الجديد لأستون فيلا الإسباني إيمري.