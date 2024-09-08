الأمر يتعلق بالركض فقط.. روني يعلق على مشاركته في مباراة أساطير يونايتد ضد سيلتك

أعرب واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى الركض والوجود في الملعب مجددًا بعد ظهوره في مباراة أساطير "الشياطين الحمر" ضد نجوم سلتيك الأسكتلندي، وتسجيله هدفًا، ذكر الجماهير بأهدافه المذهلة.

وشهد ملعب أولد ترافورد، مباراة استعراضية بين أساطير مانشستر يونايتد وغلاسكو سلتيك من بينهم أنطونيو فالنسيا ومايكل كاريك وويس براون وواين روني الذي كان أحد أبطال المواجهة.

وصوب روني ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة سكنت الشباك خلال المباراة، إذ ستذهب عائدات المباراة جميعها إلى مؤسسة مانشستر يونايتد الخيرية.

وبدا روني مرحًا عقب المباراة، إذ تحدث إلى MUTV، قائلًا: "نعم، أنا بخير مع الكرة عند قدمي، ولكن الأمر يتعلق بالركض فقط، كنت أرغب في التسديد أكثر، ولكنني أردت الاحتفاظ بالكرة أيضًا".

وأضاف: "العودة مخيفة بعض الشيء بصراحة، هذه أول مباراة لي منذ مدة طويلة، إنه دائمًا رائع أن ترى زملاء الفريق الذين لعبت معهم، وبعض اللاعبين الذين لم ألعب معهم أيضًا".

ويتولى واين روني حاليًّا تدريب نادي بليموث في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، إذ يستعد لمواجهة سندرلاند يوم 14 سبتمبر الجاري.

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وسبق لروني تدريب بعض الفرق في دوري البطولة، مثل ديربي كاونتي وبرمنغهام سيتي، بالإضافة إلى تجربة مع دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي.

ويعد روني هو الهداف التاريخي لفريق مانشستر يونايتد بتسجيله لـ253 هدفًا، واعتزل اللعب الدولي مع منتخب إنجلترا وهو الهداف التاريخي له في عام 2017، إذ سجل 53 هدفًا مع "الأسود الثلاثة" في 119 مباراة شارك فيها قبل أن يحطم هاري كين رقمه القياسي.