استبعد مانشستر سيتي.. توني كروس يرشح 4 أندية للفوز بدوري أبطال أوروبا

أدلى توني كروس، نجم ريال مدريد السابق، بتصريحات جدلية بشأن ترشيحه لـ4 أندية للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وجاء الجدل الكبير بسبب استبعاد النجم الألماني لاسم مانشستر سيتي الإنجليزي من ترشيحاته للتتويج باللقب.

وتضم مجموعة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بعد إجراء القرعة، 8 فرق وهي: بروسيا دورتموند، ريال مدريد، باير ليفركوزن، فياريال، نابولي، بودو غليمت، غلطة سراي وموناكو.

ويتأهل أول 8 فرق في مرحلة الدوري إلى دور الـ16 مباشرة، بينما الأندية من المركز الـ9 وحتى المركز الـ 24 ستخوض منافسات "البلاي أوف" المؤهل إلى دور الـ16 أولًا.

ويفتتح مانشستر سيتي مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا مساء الخميس الموافق 18 سبتمبر عندما يستضيف نابولي الإيطالي بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة الدوري.

وخلال حديثه عبر البودكاست الخاص به "Einfach mal Luppen"، في حلقة حديثة ناقش توني كروس خلالها أسماء المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا، قال إن من وجهة نظره المرشحين الأوفر حظًا للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام، هم: برشلونة، ريال مدريد، ليفربول وباريس سان جيرمان.

وكان كروس اعتزل كرة القدم صيف عام 2024 متوجاً بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع ريال مدريد.