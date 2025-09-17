ميسي البرتغالي.. مَن "الجوهرة الجديدة" الذي سيخلف كريستيانو رونالدو؟

كتب: نور الدين ميفراني

تألق النجم الشاب البرتغالي جيوفاني كيندا رفقة فريقه سبورتنغ لشبونة منذ الموسم الماضي، ويعد أحد المواهب الصاعدة في كرة القدم البرتغالية ويلقب بميسي البرتغال.

ولد جيوفاني تشيمو كيندا مزداد في 30 أبريل 2007 (يبلغ من العمر 18 سنة)، في غينيا بيساو، وقدم للبرتغال طفلا. بدأ مسيرته كلاعب كرة قدم في أكاديمية بنفيكا لفترة قصيرة، قبل أن ينتقل لسبورتينغ لشبونة سنة 2019 وعمره 12 عامًا.

بدأ مسيرته الاحترافية في الفريق الثاني لسبورتنغ لشبونة في الدرجة الثالثة، قبل أن يلعب للفريق الأول أول مباراة في 17 فبراير 2024.

شارك جيوفاني كيندا رفقة سبورتنغ لشبونة في 60 مباراة وسجل 3 أهداف، يلعب كجناح أيمن ويتميز بالذكاء والتركيز ويراوغ بشكل جيد، وقصير القامة يبلغ طوله مترا و72 سنتيمترا.

ويتوقع العديد من المتابعين في البرتغال أن يكون خليفة النجم والأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي بدأ مسيرته أيضا في سبورتنغ لشبونة.

على الصعيد الدولي، ورغم كونه ولد في غينيا بيساو ويحمل جنسيتها، لكنه اختار تمثيل البرتغال، فقد لعب لمنتخب تحت 17 سنة 18 مباراة وسجل 6 أهداف وشارك في أمم أوروبا تحت 17 سنة 2024، كما مثّل المنتخب الأول في 9 مباريات وسجل 4 أهداف.