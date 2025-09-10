رغم إلحاح الهلال.. لماذا رفض الاتحاد السعودي تغيير لائحة اللاعبين المواليد؟

كشف المستشار القانوني أحمد الشيخي عن السر وراء رفض اتحاد الكرة السعودي تعديل لائحة اللاعبين المواليد بدوري روشن للمحترفين رغم إلحاح الهلال واتخاذه موقفا قويا في هذه القضية ومحاولته حشد الأندية لدعمه في قراره.

وتُلزم لوائح دوري روشن السعودي الأندية بقيد 10 لاعبين أجانب، على أن يكون اثنان منهم دون سن الـ21، مع تحديد حد أقصى للمواليد حسب أعوام ميلاد محددة.

النظام القديم كان يفرض حذف أي لاعب تجاوز سن الـ21 من قائمة المواليد، أو ضمه لقائمة الأجانب الكبار أو الاستغناء عنه، ما وضع بعض الأندية في مأزق، خصوصًا إذا كان لديها لاعبون مواليد تخطوا السن ولكنهم جزء من خطط الموسم الجديد.

من أبرز هؤلاء ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال وماريو ميتاي مدافع الاتحاد، فقد دفع الأول نحو تعديل النظام للسماح ببقائهم رغم تجاوزهم السن القانونية، لكن رابطة الدوري أكدت استمرار النظام كما هو.

وقال أحمد الشيخي في تصريحات تلفزيونية: "طلب من الأندية إبداء الإفادة وليس تصويتا بشأن إبقاء الأنظمة على ما هي عليه أو تغييرها قبل غلق النافذة الصيفية، وبعض الأندية وافقت ولكن هناك أندية أخرى رفضت".

وأضاف: "حال رفض ناد واحد فقط رفض تغيير اللوائح لن يقدر على تغيير النظام والأمر لا يوجد به أغلبية في مثل هذه الأمور، يجب أن يكون بالإجماع، وواضح أن اتحاد الكرة ألقى الكرة في ملعب الأندية، وكان يجب على اتحاد الكرة أن يفتح باب النقاش مبكرا في مثل هذه الأمور، ولو كان الوقت مبكرا لكانت الأندية خططت بشكل أفضل، وأتوقع في الفترة الشتوية أن يكون هناك وقت طويل للتخطيط".