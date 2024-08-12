أصبح الدوري المصري في الأمتار الأخيرة من نهايته لهذا الموسم الطويل، والذي توج فيه الأهلي باللقب الـ44 في تاريخه، بعد منافسة قوية مع نظيره بيراميدز.

وفي مواجهات الأمس، حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب زد، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة، في المواجهة المؤجلة من الجولة 25.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 84 من 32 مباراة، مثبتا أقدامه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد زد عند النقطة 47 في المركز السابع.

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كما فاز بيراميدز على طلائع الجيش 5-2، ليرفع رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 39 في المركز الـ11.

ويتبقى للأهلي مباراتان هذا الموسم أمام إنبي في الجولة الـ33، وقبل الأخيرة يوم 14 أغسطس، ثم أمام مودرن سبورت يوم 17 أغسطس.

أما بيراميدز، فتتبقى له مواجهتان أيضا أمام كل من الداخلية وطلائع الجيش، على الترتيب، يومي 14 و17 أغسطس.

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جدول ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي - 84 نقطة - 31 مباراة.

2- بيراميدز - 76 نقطة - 32 مباراة.

3- الزمالك - 55 نقطة - 32 مباراة.

4- المصري البورسعيدي - 52 نقطة - 32 مباراة.

5- مودرن سبورت - 50 نقطة - 32 مباراة.

6- سموحة - 48 نقطة - 32 مباراة.

7- زد- 47 نقطة - 32 مباراة.

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة - 32 مباراة.

9- إنبي - 43 نقطة - 32 مباراة.

10- الاتحاد السكندري - 40 نقطة - 32 مباراة.

11- طلائع الجيش - 39 نقطة - 32 مباراة.

12- البنك الأهلي - 34 نقطة - 32 مباراة.

13- الجونة - 33 نقطة - 32 مباراة.

14- الإسماعيلي - 32 نقطة - 32 مباراة.

15- فاركو - 31 نقطة - 32 مباراة.

16- بلدية المحلة - 27 نقطة - 32 مباراة.

17- المقاولون العرب - 25 نقطة - 32 مباراة.

18- الداخلية - 19 نقطة - 32 مباراة.