حال فشل صفقة مبابي.. ريال مدريد يحدد البديل
بدأ نادي ريال مدريد، تجهيز تحركاته لسوق الانتقالات الصيفية القادم مبكرًا، ووضع سيناريو آخر حال فشل صفقة مبابي.
وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أشارت إلى أن مبابي أنهى اتفاقه مع ريال مدريد، حيث يعد الموسم الجاري 2023-24 الأخير للنجم الفرنسي في تعاقده الحالي مع الفريق الباريسي، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ في يناير المقبل.
ونشرت شبكة (ESPN) تقريرًا قالت فيه إن ريال مدريد وضع جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ كخطة بديلة، إذا لم يتمكن من ضم مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.
وأوضحت الصحيفة: "حال استقدام جمال موسيالا لريال مدريد ستسمح هذه الخطوة له بالتعاون مع صديقه جود بيلينغهام مرة أخرى".
وينتهي عقد موسيالا مع بايرن ميونخ، في يونيو 2026.
وأضافت: "يرغب بايرن ميونخ في تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، والذي يستمر حتى عام 2026، لكنهم سيحتاجون إلى مضاعفة أجره ثلاث مرات والذي يبلغ حوالي 8 ملايين يورو سنويًا".
ومع ذلك، لا يريد موسيالا التفكير في مستقبله أو عقد جديد في الوقت الحالي، مع بقاء أي مناقشات حول التمديد حتى نهاية الموسم.
وسجل موسيالا 4 أهداف، وصنع 3 آخرين في 12 مباراة الموسم الحالي مع بايرن ميونخ.