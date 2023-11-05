حال فشل صفقة مبابي.. ريال مدريد يحدد البديل

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أشارت إلى أن مبابي أنهى اتفاقه مع ريال مدريد، حيث يعد الموسم الجاري 2023-24 الأخير للنجم الفرنسي في تعاقده الحالي مع الفريق الباريسي، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ في يناير المقبل.

ونشرت شبكة (ESPN) تقريرًا قالت فيه إن ريال مدريد وضع جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ كخطة بديلة، إذا لم يتمكن من ضم مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وأوضحت الصحيفة: "حال استقدام جمال موسيالا لريال مدريد ستسمح هذه الخطوة له بالتعاون مع صديقه جود بيلينغهام مرة أخرى".

وينتهي عقد موسيالا مع بايرن ميونخ، في يونيو 2026.