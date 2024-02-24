ترتيب الدوري الألماني: خطأ حارس ماينز يحافظ لليفركوزن على الصدارة

تقدم ليفركوزن بهدف سجله غرانيت تشاكا في الدقيقة الثالثة، وتعادل ماينز عن طريق دومينيك كوهر في الدقيقة الثامنة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

وفي الشوط الثاني، تمكن ليفركوزن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق روبرت أندريش في الدقيقة 68.

وتوقف رصيد ماينز عند 15 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، متلقيا خسارته الثانية عشرة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في تسع مباريات.

في المقابل، رفع ليفركوزن رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، ليوسع الفارق بينه وبين بايرن ميونخ، الوصيف إلى 11 نقطة.