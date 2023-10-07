إنريكي: كيليان مبابي ليس سوبر مان.. وديمبلي سيتحسن وينمو أكثر
حرص لويس إنريكي، المدير الفني الإسباني لفريق باريس سان جيرمان، على الدفاع عن لاعبه الفرنسي كيليان مبابي، إثر تراجعه خلال الفترة الماضية.
وكان مبابي قدم إحدى أسوأ المباريات مع سان جيرمان في مواجهة نيوكاسل، يوم الأربعاء الماضي، عندما خسر النادي الفرنسي 4/1.
وقال إنريكي، في تصريحاته نقلتها "RMC"، اليوم السبت، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة رين، غدًا بالدوري الفرنسي: "سألني أحد الصحفيين سابقًا عن سبب اعتماد الفريق بشكل مبالغ فيه على مبابي، في ظل إحرازه 7 أو 8 أهداف، بينما لم يسجل باقي زملائه، والآن، تسألون ماذا يحتاج مبابي لتحسين مستواه، لمجرد أنه لم يسجل في آخر مباراتين أو ثلاث؟".
وأضاف: "كيليان مبابي ليس سوبر مان، كما أنه ليس لاعبًا عاديًا أيضًا. ولا يوجد أبيض أو أسود، وهناك فروقات قليلة، هو لاعب رائع، ولا يمكن أن نحكم عليه من مباراتين أو ثلاث".
عثمان ديمبلي
وعن لاعبه عثمان ديمبلي وعدم تقديمه المستوى المأمول منه، أشار إنريكي: "بالنسبة لي هو الأفضل، أنا سعيد جدًا بما يفعله، سيتحسن وينمو أكثر في باريس سان جيرمان، الحديث عن مشاركته أمام نيوكاسل عديم الفائدة، إذا كنا فزنا بوجود 4 مهاجمين، كنا سننال الإشادة من الجميع".
واختتم: "وظيفتي أن أجد الطريقة الأفضل للعب كرة القدم. في النهاية إنها لعبة الأخطاء، وعندما يخطئ اللاعب أو المدرب أو حتى الحكم، سيتأثر الفريق. لكن بالنسبة لي لدي ثقة تامة في النادي وما أراه من النادي".