إنريكي: كيليان مبابي ليس سوبر مان.. وديمبلي سيتحسن وينمو أكثر

حرص لويس إنريكي، المدير الفني الإسباني لفريق باريس سان جيرمان، على الدفاع عن لاعبه الفرنسي كيليان مبابي، إثر تراجعه خلال الفترة الماضية.

وكان مبابي قدم إحدى أسوأ المباريات مع سان جيرمان في مواجهة نيوكاسل، يوم الأربعاء الماضي، عندما خسر النادي الفرنسي 4/1.

وقال إنريكي، في تصريحاته نقلتها "RMC"، اليوم السبت، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة رين، غدًا بالدوري الفرنسي: "سألني أحد الصحفيين سابقًا عن سبب اعتماد الفريق بشكل مبالغ فيه على مبابي، في ظل إحرازه 7 أو 8 أهداف، بينما لم يسجل باقي زملائه، والآن، تسألون ماذا يحتاج مبابي لتحسين مستواه، لمجرد أنه لم يسجل في آخر مباراتين أو ثلاث؟".

وأضاف: "كيليان مبابي ليس سوبر مان، كما أنه ليس لاعبًا عاديًا أيضًا. ولا يوجد أبيض أو أسود، وهناك فروقات قليلة، هو لاعب رائع، ولا يمكن أن نحكم عليه من مباراتين أو ثلاث".