أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، رحيل مساعد المدرب الألماني هانز فليك فجأة.

وقال برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع إكس إن تياغو ألكانتارا نجم الفريق السابق رحل عن منصبه بوصفه مدربًا مساعدًا للمدير الفني فليك.

واستعان فليك بالمدرب آرناي بلانكو المدير الفني لفريق الناشئين تحت 16 عامًا ليكون مساعدًا بدلًا من ألكانتارا.

وأعلن برشلونة في شهر يوليو الماضي تعيين ألكانتارا في الجهاز الفني الجديد بقيادة فليك بعد اعتزاله كرة القدم رسميًّا عقب إنهاء مسيرته مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

ورحل ألكانتارا بعد شهر واحد من تعيينه في نادي برشلونة من دون أسباب معلنة من جانبه، أو من جانب إدارة النادي الكتالوني.

ولعب تياغو في صفوف برشلونة بعد تخرجه من قطاع الناشئين قبل رحيله إلى بايرن ميونخ الألماني، ثم ليفربول الإنجليزي.

وعلق فليك على قرار مساعده بالرحيل في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فالنسيا غدًا السب بالجولة الأولى للدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني: "أنا وتياغو ألكانتارا لدينا علاقة ممتازة، عندما اتخذ قرار الاعتزال أخبرته أنني أراه مدربًا في المستقبل، وأنه يمكنني مساعدته إذا احتاج إلى أي شيء، الآن سيكون لدينا آرناي، من قطاع الناشئين، ولا أعلم مدى إمكانية عودة تياغو إلى منصبه".