تاتا مارتينو يختار ليونيل ميسي قائدا لإنتر ميامي

وردا على سؤال عما إذا كان ميسي سيستمر في قيادة إنتر ميامي، قال مارتينو: "في المباراة الأخيرة ارتدى شارة القيادة وسيرتديها الفترة المقبلة".

ويواجه القائد السابق للفريق، وهو البرازيلي غريغور، فترة غياب طويلة بسبب إصابة في القدم.

ويتطلع إنتر ميامي لمساعدة أخرى من ميسي لتخطي أتلانتا يونايتد، الثلاثاء، لبلوغ أدوار خروج المغلوب.

وانضم ميسي لإنتر ميامي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وارتبط ميسي بالعودة لبرشلونة أو الانضمام للهلال السعودي، لكنه اختار إنتر ميامي.