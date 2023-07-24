تاتا مارتينو يختار ليونيل ميسي قائدا لإنتر ميامي
قال المدرب الأرجنتيني جيراردو مارتينو، المدرب الجديد لإنتر ميامي، إن ليونيل ميسي سيكون القائد الجديد للفريق الأمريكي.
وارتدى ميسي شارة قيادة إنتر ميامي عندما نزل بديلا في أول مشاركة له مع الفريق أمام كروز أزول في كأس الدوريات، يوم الجمعة الماضي.
وسجل ميسي، الذي انضم لإنتر ميامي في وقت سابق هذا الشهر، هدفا رائعا من ضربة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح فريقه الفوز 2/1.
وردا على سؤال عما إذا كان ميسي سيستمر في قيادة إنتر ميامي، قال مارتينو: "في المباراة الأخيرة ارتدى شارة القيادة وسيرتديها الفترة المقبلة".
ويواجه القائد السابق للفريق، وهو البرازيلي غريغور، فترة غياب طويلة بسبب إصابة في القدم.
ويتطلع إنتر ميامي لمساعدة أخرى من ميسي لتخطي أتلانتا يونايتد، الثلاثاء، لبلوغ أدوار خروج المغلوب.
وانضم ميسي لإنتر ميامي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.
وارتبط ميسي بالعودة لبرشلونة أو الانضمام للهلال السعودي، لكنه اختار إنتر ميامي.