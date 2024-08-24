أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم عن وفاة الحارس السابق للمنتخب النيجيري كريستيان أوبي، عن 57 عامًا، يوم الجمعة، في حادث سيارة مروع يضم لاعبين ومسؤولين من فريقه هارتلاند إف سي بأويري في أوكيغوي، ولاية إيمو.

وقال رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، إبراهيم موسى غوساو: "ما زلنا مندهشين ونشعر بحزن كبير بسبب الحادث المروع، تتوجه تعازينا إلى عائلة المدرب كريستيان أوبي، وأصدقائه وأقاربه، ومالكي نادي هارتلاند لكرة القدم".

وذكرت التقارير أن لاعبي ومسؤولي هارتلاند إف سي كانوا في طريقهم إلى بطولة ودية استعدادا للموسم الجديد، في أباكاليكي، قبل أن تصطدم حافلتهم بسيارة متوقفة أثناء محاولتها تفادي سيارة أخرى.

كما ذكر النادي في بيان رسمي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "هناك ما لا يقل عن 20 عضواً من الفريق في الحافلة وأن بعض اللاعبين أصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة".

كريستيان أوبي قاد نادي هارتلاند للتأهل إلى الدوري النيجيري موسم 2022-2023، لكنه كان مسؤولا أيضا عن هبوط الفريق من الدوري النيجيري الموسم الماضي.

وكان كريستيان أوبي عضوا في فريق نيجيريا تحت 20 سنة الذي فاز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للشباب 1985 (كأس العالم تحت 20 سنة حاليا).

كريستيان أوبي كان أيضًا جزءًا من فريق نيجيريا المشارك في بطولة كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية 1988 في سيول.