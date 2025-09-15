عودة دوري أبطال آسيا للنخبة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تعود منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة مجدداً بانطلاق مرحلة الدوري مساء اليوم الاثنين.

وتشهد منافسات البطولة القارية 4 مواجهات مرتقبة في بداية مشوار مرحلة الدوري للقسم الغربي.

ويستقبل فريق الشارقة الإماراتي منافسه الغرافة القطري كما يحل الاتحاد السعودي ضيفاً على الوحدة الإماراتي.

ويلعب الشرطة العراقي على أرضه ضد السد القطري بينما يوجه الأهلي السعودي حامل اللقب منافسه ناساف الأوزبكي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشارقة والغرافة – 4:45 مساءً – BEIN SPORTS 1 والكأس 5

الوحدة والاتحاد - 7:00 مساءً - BEIN SPORTS 1 والكأس 5

الشرطة والسد – 9:15 مساءً - BEIN SPORTS 1 والكأس 5

الأهلي وناساف – 9:15 مساءً – BEIN SPORTS 2 والكأس 6

الدوري الإيطالي

كومو وجنوى – 9:45 مساءً – STC TV والرابعة الرياضية العراقية

الدوري الإسباني

إسبانيول وريال مايوركا – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 3