برشلونة يختار بديل أراوخو

كشفت تقارير صحفية عن البديل المحتمل الذي كان يسعى نادي برشلونة لضمه في حالة رحيل رونالد أراوخو، الذي كان قد تلقى عرضًا قويًا من بايرن ميونخ الألماني.

ويزداد الحديث عن مستقبل لاعبي برشلونة، منذ رحيل تشافي هيرنانديز وتولي الألماني هانزي فليك تدريب الفريق خلفًا له.

وأشارت تقارير في وقت سابق لوجود عروض لأراوخو وإمكانية مغادرتهما في السوق الصيفي.

ويأتي ذلك في ظل الوضع المالي السيئ لبرشلونة، وإمكانية استفادة النادي من بيعه لا سيما وأنه من أصحاب الدخل المرتفع، علاوة على اهتمام كبار أندية أوروبا بضمه.