برشلونة يختار بديل أراوخو
كشفت تقارير صحفية عن البديل المحتمل الذي كان يسعى نادي برشلونة لضمه في حالة رحيل رونالد أراوخو، الذي كان قد تلقى عرضًا قويًا من بايرن ميونخ الألماني.
ويزداد الحديث عن مستقبل لاعبي برشلونة، منذ رحيل تشافي هيرنانديز وتولي الألماني هانزي فليك تدريب الفريق خلفًا له.
وأشارت تقارير في وقت سابق لوجود عروض لأراوخو وإمكانية مغادرتهما في السوق الصيفي.
ويأتي ذلك في ظل الوضع المالي السيئ لبرشلونة، وإمكانية استفادة النادي من بيعه لا سيما وأنه من أصحاب الدخل المرتفع، علاوة على اهتمام كبار أندية أوروبا بضمه.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن "القسم الرياضي في برشلونة كان ولا يزال في حالة تأهب بسبب أراوخو، إذ تلقى النادي في الميركاتو الشتوي الماضي عرضًا ضخمًا من بايرن ميونخ للمدافع الأوروغواياني، ووضع النادي الألماني على الطاولة 70 مليون يورو علاوة على 20 مليون يورو أخرى في المتغيرات التي رفعها لاحقًا إلى 80 مليون يورو و10 ملايين يورو في المكافآت، ولكن كان الرد سلبيًا في المرتين".
وأضاف التقرير: "بالنظر إلى إمكانية تكرار هذه العملية هذا الصيف، اتفق ديكو، المدير الرياضي للنادي، وتشافي، قبل رحيله، على البحث عن بديل له بالخصائص نفسها، ومع تولي هانزي فليك المسؤولية أصبح متمسكًا باختيار أراوخو، ما لم يتلق النادي عرضًا ضخمًا يضطره إلى قبوله".
وتابع التقرير: "في درج مكتب ديكو هناك قائمة، كان أحد الأسماء التي نوقِشت، هو لويك بادي، قلب دفاع إشبيلية البالغ من العمر 24 عامًا وطوله 1.91 مترًا، ويرتبط بعقد حتى عام 2027، بالإضافة إلى ذلك، لديه فعلًا خبرة في الدوري الإسباني، وفي الموسم الأخير لعب 33 مباراة رسمية، بما في ذلك الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك وكأس السوبر الأوروبي.. وتبلغ قيمة شرطه الجزائي في عقده 60 مليون يورو".
وأشار التقرير إلى أن هذا الخيار قد يكون مطروحًا الآن في حال خرج أراوخو لو وصل عرض كبير جدًا.
وكشفت رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تقويم الموسم المقبل 2024-2025.
وأكدت الرابطة أن الدوري الإسباني سينطلق يوم 18 أغسطس 2024 وسينتهي في 25 مايو 2025، موضحة أنه سيكون هناك 5 فترات للتوقف الدولي خلال الموسم.
يذكر أن ريال مدريد هو الفائز بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنتهي 2023 -2024، بعد منافسة من جانب برشلونة وجيرونا.