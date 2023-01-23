رغم رحيل ديباي وبيكيه.. برشلونة لا يمكنه ضم لاعبين في الميركاتو الشتوي
لن يتمكن برشلونة من إبرام تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية رغم رحيل ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد واعتزال جيرارد بيكيه، ما قلل من فاتورة رواتب النادي.
واعتقد برشلونة أن رحيل ديباي واعتزال بيكيه سيوفر الكثير من الأموال لإبرام صفقة واحدة على الأقل خلال الميركاتو الشتوي، وذلك بعد توقعات النادي بالتوافق مع قواعد اللعب النظيف لليغا.
وانضم ديباي، الذي سبق له اللعب في آيندهوفن ومانشستر يونايتد، إلى برشلونة مجانا في يوليو/تموز 2021 بعقد يمتد عامين قادما من أولمبيك ليون.
وخاض 42 مباراة مع برشلونة وسجل 14 هدفا، لكنه سقط من حسابات المدرب تشافي بعد التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي العام الماضي.
لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية ذكرت أنه بعد الإصدار الأخير من القواعد المتعلقة باللعب المالي النظيف، فإن برشلونة متشائم ولا يرى عمليا أي خيارات تجعله قادرا على التعاقد مع لاعب جديد خلال الفترة الحالية.
وحسب المصادر التي تم التشاور معها في برشلونة تبين أن لديه حوالي 3.5 مليون يورو، لكن في نهاية هذا الأسبوع تلقوا أخبارًا من اتحاد أصحاب العمل في إسبانيا والذي لا يزال ثابتًا على أن برشلونة ليس لديه هامش مالي لإبرام أي عملية تعاقدية خلال الميركاتو الشتوي.
وتلقى برشلونة مفاجأة لأنه أدرك أنه بعد مغادرة بيكيه وديباي يمكنه على الأقل ضم لاعب واحد كما طلب المدير الفني تشافي هيرنانديز.
والآن، بالنظر إلى مثل هذا السيناريو، يجب أن تكون فرصة استثنائية للغاية، كما حدث الموسم الماضي مع المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ وفي اللحظة الأخيرة، بعد ذلك يرون أنه من المستحيل عمليا حدوث ذلك في الأيام الثمانية المتبقية من فترة الانتقالات الحالية.
إذ يجب أن يرحل بعض اللاعبين الآخرين وطاقم التدريب ليس جاهزًا لذلك، كما لا توجد بدائل حاليا في سوق الانتقالات تعمل على تحسين وتطوير اللاعبين الموجودين حاليًا في الفريق.
إضافة إلى ذلك، فإن العلاقة المتوترة بين نادي برشلونة واتحاد أصحاب العمل لا تساعد أيضًا، والتي تظهر نفسها عنيدة في تفسيراتها للهامش الاقتصادي الذي تركه النادي الكتالوني.