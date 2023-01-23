رغم رحيل ديباي وبيكيه.. برشلونة لا يمكنه ضم لاعبين في الميركاتو الشتوي

لن يتمكن برشلونة من إبرام تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية رغم رحيل ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد واعتزال جيرارد بيكيه، ما قلل من فاتورة رواتب النادي.

واعتقد برشلونة أن رحيل ديباي واعتزال بيكيه سيوفر الكثير من الأموال لإبرام صفقة واحدة على الأقل خلال الميركاتو الشتوي، وذلك بعد توقعات النادي بالتوافق مع قواعد اللعب النظيف لليغا.

وانضم ديباي، الذي سبق له اللعب في آيندهوفن ومانشستر يونايتد، إلى برشلونة مجانا في يوليو/تموز 2021 بعقد يمتد عامين قادما من أولمبيك ليون.