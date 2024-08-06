كشفت تقارير صحفية أن إدارة النصر السعودي نجحت في التعاقد مع سالم النجدي، الظهير الأيسر لفريق الفتح، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النصر يسعى بقوة لتعزيز مركز الظهير الأيسر الفترة الماضية، بناء على رغبة البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق، وفي ظل الاعتماد فقط على اللاعب البرازيلي أليكس تيليس.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه بمنصة "إكس": "رسميًا، سالم النجدي لاعبًا لنادي النصر، وذلك بعد التوقيع الرسمي".

وعزز هذه التقارير خروج اللاعب من قائمة فريقه للمباراة الودية التي سيخوضها أمام الخليج، استعدادا للموسم الجديد.

ويعد النجدي أولى صفقات النصر المحلية، والثانية بعد التعاقد مع البرازيلي بينتو قادما من أتلتيكو باراناينسي، بعقد يمتد حتى عام 2028.

سالم النجدي، صاحب الـ21 عاما يرتبط بعقد مع الفتح، حتى يونيو من عام 2028.

وشارك النجدي مع فريقه الفتح خلال 26 مباراة بالموسم الماضي، وسجل 3 أهداف، وصنع هدفًا لزملائه.