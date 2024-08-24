يواجه مانشستر سيتي نظيره إبسويتش تاون، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر سيتي حقق الفوز أمام مضيفه تشيلسي في الجولة الأولى بهدفين نظيفين، ليتشارك الصدارة مع ليفربول وآرسنال وبرايتون، في حين خسر إبسويتش تاون أمام ليفربول بهدفين نظيفين أيضًا في الجولة الافتتاحية

ويسعى مانشستر سيتي لمواصلة سلسلة الانتصارات في حملة الدفاع عن لقبه، والذي توج به آخر أربعة مواسم متتالية، حين يستضيف الصاعد الجديد إبسويتش تاون.

وقبل لقائهما اليوم في البريمرليغ، التقى إيبسويتش تاون ومانشستر سيتي في 66 مباراة في كل المسابقات، وحقق السيتي 23 فوزا، مقابل 28 انتصارا لإيبسويتش تاون و15 تعادلا.

ويعول مدرب المان سيتي، بيب غوارديولا على التشكيلة التالية:

أما إبسويتش تاون فيدخل المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة مانشستر سيتي وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي من خلال السطور القادمة:

الدقيقة 1: