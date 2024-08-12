قرر الإتحاد الجزائري لكرة القدم تأجيل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2024 ـ 2025 إلى يوم 21 سبتمبر المقبل بعد أن كان مبرمجا ليوم 14 من الشهر ذاته، وفقا لما أوردته تقارير إخبارية محلية.

وقال التلفزيون العمومي الجزائري، إنّ اتحاد كرة القدم قرر تأخير انطلاقة دوري المحترفين بأسبوع، لتكون ضربة البداية في الحادي والعشرين من الشهر المقبل.

ولم تذكر المصادر ذاتها الدوافع الرئيسية لقرار التأجيل لكن مصادر قريبة من الاتحاد كشفت أن الاتحاد اختار أن يكون موعد بداية الدوري موحدا بالنسبة لكل الأندية وأن لا تشهد الجولة الأولى مباريات مؤجلة.

ويتزامن الموعد الأول الذي حدده اتحاد كرة القدم في الجزائر، يوم 14 سبتمبر 2024 مع إجراء منافسات الدور التمهيدي الثاني من مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفي حال إجراء الجولة الأولى يوم 14 سبتمبر سيتم تأجيل 4 مباريات، وهي لكل من مولودية الجزائر وشباب بلوزداد المشاركين في دوري أبطال إفريقيا واتحاد الجزائر ونادي قسنطينة في كأس الكونفدرالية.

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يشار إلى أن حامل اللقب مولودية الجزائر يواجه في الجولة الافتتاحية شبيبة القبايل بينما ينزل شباب بلوزداد ضيفا على اتحاد خنشلة.

ويقام الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا ومسابقة الكونفدرالية في 18 و24 أغسطس، أما الدور الثاني فيقام في 15 و22 سبتمبر 2024.