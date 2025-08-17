سهام صالح تتهم الحضري بالهروب من مواجهتها في حلقة تليفزيونية (فيديو)

وجهت المذيعة سهام صالح هجومًا حادًا ضد عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في الكرة المصرية والإفريقية واتهمتها بالهروب من مواجهتها في حلقة تليفزيونية كانت مقررة اليوم الأحد.

وقالت سهام صالح في برنامجها بقناة "أون" إنه كان من المفترض أن يظهر معها مساء الأحد في الحلقة عصام الحضري ضيفًا في البرنامج.

وأضافت: "كنت سأفتح ملفاً مهماً مع الحضري وهو الهروب الكبير والمتكرر من الأندية التي لعب لها، وأنتم تعلمون جميعاً تاريخ الحضري، ولكن ما حدث أن الحارس السابق منذ الساعة السابعة والنصف مساءً لا يرد على اتصالاتنا".

وتابعت: "قرأت التاريخ جيداً وأنتم تعلمون أكثر مني هذا التاريخ، وكيف رحل عن الأندية التي لعب لها هنا في مصر؟ ولكن لأول مرة أعرف اليوم معنى الهروب من البرامج التليفزيونية".

@ontv مقدمة نارية من سهام_صالح بعد اختفاء عصام الحضري: لعل المانع خير يا كابتن ⚽🙌 الكلاسيكو ON ♬ original sound - ONTV - ONTV

وواصلت: "يجب أن أستدعي كلمات البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق الذي أكد أن الحضري لا يملك مقومات القائد، ولذا سحب منه شارة قيادة الفريق الأحمر".

وأتمت قائلة: "لعل المانع خير يا "كابتن عصام" في غيابك عن الحلقة رغم أننا نذيع إعلاناً عن الحلقة منذ 5 أيام".

يشار إلى أن الحضري قد رحل فجأة عن الأهلي في فبراير 2008 إلى سيون السويسري وهو ما أحدث خلافاً حاداً بينه وبين إدارة القلعة الحمراء.