عاشت جماهير الأهلي ليلة متناقضة عقب التتويج بلقب الدوري المصري ما بين مشاعر الاحتفالات والهتافات المدوية ضد بعض الأشخاص خلال لقاء سموحة.

وفاز الأهلي بهدف متأخر سجله البديل محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 90+5 من عمر لقاء سموحة أمس الخميس المؤجل من الجولة 24 للدوري المصري.

وتوج الأهلي بشكل رسمي بلقب الدوري المصري للمرة 44 في تاريخه بعد الفوز على سموحة قبل 3 مباريات متبقية للفريق الأحمر.

وقاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فريقه للحفاظ على لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.

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وشهدت المباراة هتافات مدوية من جانب جماهير الأهلي ضد 3 أشخاص على رأسهم محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وإدارة النادي.

ووجهت جماهير الأهلي هتافات مدوية ضد محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق في مشهد أثار استغراب المتابعين، خاصة أن كهربا أحد اللاعبين المفضلين لدى جماهير القلعة الحمراء.

وهتفت الجماهير أيضًا ضد محمد عبد المنعم مدافع الفريق الذي يغيب عن مباريات الأهلي بداعي الإصابة، بينما ارتبط اسمه بالرحيل إلى نيس الفرنسي.

ونال الدكتور خالد الجوادي المترجم الخاص بالمدرب مارسيل كولر هتافات داعمة من جماهير القلعة الحمراء قبل انطلاق المباراة.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات في مشوار الدوري المصري أمام نادي زد إف سي وإنبي ومودرن سبورت.

وتسببت هتافات الجماهير ضد اللاعبين وإدارة النادي في رفض محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الفريق للاحتفال مع الجماهير، ومطالبة زملائه بالمغادرة إلى غرف الملابس عقب نهاية المباراة.