شقيقة كريستيانو رونالدو: هذه "أسوأ كأس للعالم" في كل العصور

وتحدثت كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها عندما خرجت البرتغال من كأس العالم؛ لحماية شقيقها، وذلك عقب الهزيمة بهدف نظيف أمام المغرب في دور الثمانية.

وبعد نهائي رائع بين الأرجنتين وفرنسا مع الكثير من التوتر، انتهت البطولة برفع ميسي للكأس، تحدثت كاتيا أفيرو مرة أخرى عبر حسابها على "إنستغرام".

وهنأت البرتغالية المنتخب الفائز، ولكن ليس قبل أن تعرب عن رأيها في كأس العالم هذه قائلة: "كأس العالم الأسوأ على الإطلاق.. لقد وفر لنا نهائيًا رائعًا. يا لها من مباراة. مبروك للأرجنتين".