شقيقة كريستيانو رونالدو: هذه "أسوأ كأس للعالم" في كل العصور
انتهى مونديال قطر 2022 بفوز الأرجنتين باللقب عقب الانتصار 4/2 بركلات الترجيح على فرنسا إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3، وحمل ليونيل ميسي الكأس أخيرًا.
وكانت كأس عالم غير نمطية، سواء بالنسبة لموعدها في الشتاء ووسط الموسم، أو بالنسبة للمفاجآت التي صنعتها بعض الفرق.
وتحدثت كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها عندما خرجت البرتغال من كأس العالم؛ لحماية شقيقها، وذلك عقب الهزيمة بهدف نظيف أمام المغرب في دور الثمانية.
وبعد نهائي رائع بين الأرجنتين وفرنسا مع الكثير من التوتر، انتهت البطولة برفع ميسي للكأس، تحدثت كاتيا أفيرو مرة أخرى عبر حسابها على "إنستغرام".
وهنأت البرتغالية المنتخب الفائز، ولكن ليس قبل أن تعرب عن رأيها في كأس العالم هذه قائلة: "كأس العالم الأسوأ على الإطلاق.. لقد وفر لنا نهائيًا رائعًا. يا لها من مباراة. مبروك للأرجنتين".
لكنها مدحت كيليان مبابي مهاجم فرنسا أيضًا، قائلة: ""هذا الصبي غير واقعي. يا له من مستقبل مشرق في انتظارك. لا يصدق".
وحقق ميسي حلمًا طال انتظاره وقاد الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4/2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3/3، في مباراة مثيرة ومجنونة على استاد لوسيل في قطر الليلة الماضية.
وأحرز ميسي (35 عامًا) اللقب الكبير الوحيد الذي كان ينقص خزائنه، وعادل إنجاز الراحل دييغو مارادونا لدى الجماهير الأرجنتينية.
ولا يزال مصير رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا غامضًا بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، ليصبح صفقة مجانية وتلقى بالفعل عرضًا من النصر السعودي وآخر من السد القطري.
لكن الهداف التاريخي لريال مدريد يأمل في اللعب مع أحد الأندية المنافسة في دوري أبطال أوروبا؛ حتى يواصل تحطيم الأرقام القياسية الشخصية في أبرز البطولات الأوروبية للأندية.
لكن تواجهه مشكلة كبيرة تتمثل في راتبه المرتفع الذي لا يستطيع أي من الأندية الكبرى تحمله، مع تقدمه في العمر واقترابه من 38 عامًا.