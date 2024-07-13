"في كامل قوته".. سلوت يتحدث عن عودة صلاح إلى تدريبات ليفربول (فيديو)

أعرب آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته الكبيرة بعودة الدولي المصري محمد صلاح، جناح وهداف الريدز، إلى التدريبات الجماعية.

وانضم صلاح إلى معسكر ليفربول بعد انتهاء إجازته الصيفية استعدادًا للموسم الجديد، رفقة واتارو إندو خاصة وأنهما كانا يشاركان مع منتخبي مصر واليابان في تصفيات كأس العالم 2026 خلال شهر يونيو الماضي.

والتقى الدولي المصري مع مدربه الجديد أرني سلوت للمرة الأولى، ليبدأ رحلة جديدة مع مدرب آخر غير يورغن كلوب الذي رحل نهاية الموسم الماضي.

وقال سلوت في تصريحات أبرزها المركز الإعلامي لنادي ليفربول، يوم السبت: "لقد عاد صلاح بقوة، لقد كان في حالة بدنية لائقة للغاية".

وأضاف: "أعتقد أن هذا هو ما كان عليه دائمًا، والأمر نفسه هذا العام، ما تريده دائمًا من اللاعبين الكبار أن يكونوا قدوة للشباب أيضًا، وهذا ما يحافظ محمد صلاح عليه خاصة بشأن لياقته البدنية".

وتابع: "اللاعبون الشباب مليؤون بالطاقة، لكن يجب أن يكتسبوا الخبرات من اللاعبين الكبار بالفريق، يحبون الضغط على المنافس لقد تم تأسيسهم بشكل جيد للغاية".

وأشار: "إنه لمن دواعي سروري أن أعمل مع اللاعبين الكبار في أسبوعي الأول، فهم ينصحون الشباب وهو أمر مهم للغاية مع بداية عملنا مع الفريق".

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في 349 مباراة شارك بها صلاح مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل 211 هدفا، وصنع 92.

ومن المقرر أن يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مشواره في الموسم الجديد من البريميرليغ، يوم السبت 17 أغسطس المقبل بمواجهة إبيسويتش تاون الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي.