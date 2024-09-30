فرعون جديد يزلزل عرش محمد صلاح

يشهد الموسم الجاري تألقًا منطقيًا للمصري عمر مرموش، لكن النجم الذي كاد ينضم إلى الدوري الإنجليزي في الصيف الماضي تجاوز ذلك المنطق وأصبح يقدم مستويات أفضل من المنتظرة منه.

كان لاعب آينتراخت فرانكفورت على الموعد؛ لقيادة فريقه إلى فوز كبير على هولشتاين في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

كانت بداية آينتراخت صعبة في الموسم الجاري، ولكنه نجح في قلب الأمور لصالحه، وأنهى الجولة على بعد نقطة واحدة من بايرن ميونخ المتصدر.

أداء خرافي

ضد هولشتاين أظهر مرموش مستويات خرافية، استحق من خلالها أن يكون أفضل لاعب في المباراة دون منازع.

افتتح مرموش التسجيل ثم تعادل هولشتاين ليصنع هدف التقدم مرة أخرى ويتعادل أصحاب الأرض من جديد، فقرر أن يتصرف بنفسه ويسجل التقدم مرة أخيرة، ويضيف عليه بصناعته الخاصة الهدف الرابع ويحسم اللقاء لفريقه بشكل منفرد.

كانت أرقام مرموش في تلك المباراة مذهلة لأنه كان لديه معدل أهداف متوقعة 0.5 ومعدل صناعات متوقعة 0.52 أي أنه فاق تلك التوقعات تقريبا أربعة أضعاف.

قدم النجم المصري 5 تمريرات مفتاحية في تلك المباراة ولمس الكرة 51 مرة كمحور أداء فريق فرانكفورت، وراوغ خصومه بشكل صحيح مرتين من أصل ثلاث محاولات وفاز بـ5 التحامات هوائية وأرضية من أصل 10.

انطلاقة قوية

لا تقتصر انطلاقة مرموش على الأداء الرائع في مباراة الجولة الخامسة فقط، فاللاعب المصري يقدم مستويات ثابتة منذ بداية الموسم.

سجل مرموش ثلاثة أهداف خلال فترة الإعداد للموسم الجديد وصنع هدفًا، وبشر بموسم رائع للغاية، وكانت بدايته في مباراة الكأس رسميًا ضد براونشفايغ، حيث صنع هدفين في الفوز برباعية لهدف.

لاحقًا وفي الدوري، رغم البداية الصعبة بخسارة من بروسيا دورتموند قاد مرموش فريقه لأربعة انتصارات متتالية بهدف وصناعة هدف ضد هوفنهايم وهدفين ضد فولفسبورغ فريقه الأسبق، وهدف آخر ضد بروسيا مونشنغلاباخ، بالإضافة إلى رباعية هولشتاين الأخيرة التي سجلها وصنعها بنفسه كلها.

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أين هو من هاري كين؟

سجل عمر مرموش رقمًا قياسيًا في صفوف فرانكفورت كأول لاعب في تاريخ النادي يسجل ستة أهداف في أول خمس مباريات في بطولة الدوري الألماني.

بتسجيله لستة أهداف أنهى مرموش الجولة على رأس هدافي الدوري الألماني، متفوقًا على الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ بهدف وحيد.

ويملك مرموش فرصة لتوسيع هذا الفارق بعدما تأكدت إصابة كين بمشكلة عضلية قد يغيب بسببها لأيام عن النادي البافاري.

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عرش محمد صلاح

لا يهدد مرموش فقط هاري كين وعرشه على قمة ترتيب هدافي الدوري الألماني التي يحتلها منذ أول مباراة له بقميص بايرن ميونخ، ولكن تهديده يمتد للدوري الإنجليزي حيث يلعب مواطنه محمد صلاح.

بدأ صلاح الموسم بشكل طيب، مسجلًا أربعة أهداف حتى الآن، ولكن أرقام مرموش أفضل بشكل واضح من نجم ليفربول.

ولا يتعلق الأمر بالأرقام فقط، فعلى المدى البعيد يبدو أن مرموش أمامه فرصة لتحسين نفسه، أكثر من محمد صلاح الذي يخوض موسمًا صعبًا تحت قيادة فنية جديدة في صفوف ليفربول.

انتظرت الجماهير انتقال مرموش إلى الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، ولكن تلك الصفقة تأجلت، وفي حال تمت في الشتاء أو الصيف المقبل فسنرى الكثير من المقارنات والصراعات الجماهيرية على أفضلية صلاح أو مرموش على بعضهما البعض.