كم كسب النصر السعودي من بيع لابورت إلى أتلتيك بلباو؟

حصد نادي النصر السعودي، مبلغًا ماليًّا كبيرًا، من صفقة انتقال مدافعه إيمريك لابورت إلى أتليتك بلباو، في إحدى أكثر صفقات الصيف إثارة بالليغا الإسبانية.

أخبار ذات علاقة النصر السعودي يوافق على رحيل نجمه إلى الدوري الإسباني

عودة لابورت إلى بلباو جاءت بعد مفاوضات معقدة امتدت لشهرين بين النادي الإسباني والنصر، إذ كان اللاعب انضم إلى الفريق السعودي قبل عامين قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 27.5 مليون يورو، ويحصل على راتب ضخم يصل إلى 25 مليون يورو سنويًّا.

التحرك جاء في توقيت حساس بالنسبة لبلباو، الذي يتصدر جدول الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة إلى جانب ريال مدريد بعد 3 جولات، الحاجة إلى مدافع من طراز لابورت ازدادت مع معاقبة المدافع يراي بسبب اختبار منشطات إيجابي في الدوري الأوروبي، وإصابة الشاب إيغيلوز بقطع في الرباط الصليبي.

صفقة مربحة للنصر

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إدارة بلباو اضطرت للتدخل المباشر لحسم المفاوضات، وقدمت ما يقارب 10 ملايين يورو كتعويض للنصر السعودي.

إضافة إلى وضع اللاعب في أعلى درجات سلم الرواتب بالنادي براتب سنوي يقارب 7 ملايين يورو.

المدافع الدولي سبق أن غادر بلباو عام 2018 بعد أن دفع مانشستر سيتي قيمة الشرط الجزائي في عقده (65 مليون يورو).