أعلن باريس سان جيرمان، اليوم السبت، تعاقده مع دزيريه دوي، جناح فريق رين، ليصبح الصفقة الرابعة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية مع انطلاق الموسم الجديد.

سان جيرمان استهل مشواره في الدوري بالفوز على لوهافر بنتيجة (4-1)، أمس الجمعة.

ونشر النادي الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مقطع فيديو لضم دزيريه دوي، رسميا.

ومن المقرر أن يوقع ديزيريه دوي (19 عاما) مع النادي الباريسي على عقد مدته 5 مواسم ينتهي في صيف 2029.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن الصفقة كلفت خزينة النادي الباريسي 50 مليون يورو، بعدما فضّل اللاعب الشاب الانتقال إلى سان جيرمان على بايرن ميونخ.

وكان دوي أحد الخيارات المطروحة أمام الإدارة الباريسية لتعزيز خط الهجوم بعد رحيل كيليان مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

وينضم ديزيريه دوي لصفقات سان جيرمان السابقة، وهم ماتفي سافونوف، حارس مرمى كراسنودار الروسي، وجواو نيفيز، لاعب وسط بنفيكا، وويليان باتشو، مدافع آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكان سان جيرمان قد فقد مبابي، الذي رفض تمديد تعاقده مع الفريق، نهاية الموسم الماضي، ليرحل رسميا إلى ريال مدريد الإسباني، في صفقة انتقال حر.